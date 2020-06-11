ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'ndan Mahmutbey Batı Kavşağı'na gidiş istikametindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler, diğer istikamete veya alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde ulaşım, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamındaki imalat çalışmaları nedeniyle kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Limontepe kavşak kollarında bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sol ve sağ şeritler sırayla trafiğe kapatılıyor.



Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri-Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerinde Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.



Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

İzmir-Torbalı-Aydın yolunun 1-2. kilometrelerinde başlayan kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Torbalı gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat-Alanya yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Durağan-Vezirköprü yolunun 1-13. kilometrelerinde şevlerden taş düşmesini önlemek amacıyla yapılan çelik ağ germe çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 15-19. kilometrelerinde kavşak izleme sistemi yapılması nedeniyle bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.