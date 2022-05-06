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Yerel Kar ve tipide mahsur kalan doktorlar kurtarıldı
Yerel

Kar ve tipide mahsur kalan doktorlar kurtarıldı

Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 doktor kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 01:07:00 -

İlkbahar ayında adeta bugün kara kışın yaşandığı Bayburt’un yüksek kesimlerinde tipi ve soğuk hava etkisini artırdı. Bayburt'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Soğanlı Dağı, Kılıçkaya Yaylasında 2 doktor arkadaş mahsur kaldı.

Hatice Betül Kahramantürk kontrolündeki araç, yoğun kar yağışının yaşandığı yaylada kara saplandı. Erzurum’dan Trabzon Uzungöl istikametine gitmek isteyen doktorlar navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucunda farklı yola saptı. Kara saplanmış araç içerisinde yardım bekleyen arkadaşların yardımına Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığından jandarma ekipleri yetişti.

AFAD ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik yoğun çabaları sonucunda saplandığı yerden çıkarılan araç, AFAD kontrolünde Bayburt şehir merkezine getirildi. Ekiplere teşekkür eden doktorlar, Trabzon'a hareket etmek için yola koyuldular.

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