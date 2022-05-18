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Yerel Kapısı açık dairenin önünde kan izleri bulundu
Yerel

Kapısı açık dairenin önünde kan izleri bulundu

İzmit'te bir kişinin üst kat komşusunun evinin kapısının açık olduğu ve kan izleri bulunduğu yönündeki ihbarı polisi harekete geçirdi. Telefonla ulaşılan D.Y.G. adlı kadın il dışında olduğu belirtirken, polis olay yerinde delil toplayarak kan izlerinden numaneler aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 05:08:00 -
Kapısı açık dairenin önünde kan izleri bulundu

Olay, gece saatlerinde İzmit Ömerağa Mahallesi Selim Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan sakinlerinden bir kişi polisi arayarak, binanın 3'üncü katında oturan komşusu D.Y.G. adlı kadının evinin kapısının açık olduğu ve dairede kan izleri bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, adrese gelerek inceleme başlattı. D.Y.G.'ye ait iki köpeğin de binada serbest şekilde dolaştığını tespit eden polis, köpekleri evin içerisinde güvenli bir yere aldıktan sonra inceleme başlattı. Ev sahibi D.Y.G.'ye telefon ile ulaşan ekipler, genç kadının il dışında olduğunu öğrendi. Evde inceleme yaparak delil toplayan polis ekipleri, kan izlerinden de numuneler aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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