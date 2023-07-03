Kapalıçarşı'da borsa tatil dönüşü rekorla çoştu: Borsa İstanbul'da rekor
Borsa İstanbul, uzun Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde coşku hakimdi. Rekorlara doyamayan BİST 100 endeksiyle, dolar hafif gerilediği yerinde seyrini sürdürdü. Ons altın, birçok hafif yükselişini devam ettirdi. Gram altın da el yakmaya devam etti. Yeni haftaya yükselişe başlayan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nde tüm zamanların rekoru kırıldı. Endeks, 6000 puanı gördü. 3 Temmuz Pazartesi günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 4,45 oranında puan yükselişle 6 bin puanın üzerinde 6.015,29 seviyesinde rekorla tamamladı. Gün içinde de tarihi zirvesini 6.018,29 puana taşıdı.
İşlem hacmi 100 milyar TL'nin üzerinde olurken, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 4,09 oranında, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 2,04 oranında yükselişle günü tamamladı.
Ons altın, gün sonunda 1.930 dolardan, gram altın ise dolarla yükselerek 1.610 TL'den karşılık buldu.
Kapalıçarşı'da gram altın 1.618 TL'den işlem gördü. Borsa İstanbul'da altın sertifikası 16,61 seviyesinden, Brent petrol gün sonunda varil fiyatı 75,72 dolardan karşılık buldu.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 25,95 TL'den işlem gördü. Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 26,11 oldu.
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Vadelide Ağustos dolar kontratları 26,95 seviyesinden, euro/TL 28,30'dan ve euro/dolar da 1,090 seviyesinden karşılık buldu.
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