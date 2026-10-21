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Gündem Emperyalist ABD’nin bölgedeki temasları sürüyor! Washington temsilcisi Şam hattında!
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Emperyalist ABD’nin bölgedeki temasları sürüyor! Washington temsilcisi Şam hattında!

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Emperyalist ABD’nin bölgedeki temasları sürüyor! Washington temsilcisi Şam hattında!

Batılı aktörler Şam kapısını aşındırmaya devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye ile Irak Özel Temsilcisi olan Tom Barrack’ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de hazır bulunduğu basına kapalı görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve sözde güvenlik başlıkları masaya yatırıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamaya göre, Şara ile Barrack'ın görüşmesine Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ile ortak ilgi alanına giren bir dizi konuda işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

İki tarafın çıkarlarına hizmet edecek ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak adımlar değerlendirildi.

 

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