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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet edecek! Kanada Başbakanı Carney yarın Türkiye'ye gelecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet edecek! Kanada Başbakanı Carney yarın Türkiye'ye gelecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet edecek! Kanada Başbakanı Carney yarın Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kanada Başbakanı Mark Carney'nin 22-23 Ekim tarihlerinde resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Tarihi bir nitelik taşıyan ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Duran, şunları kaydetti:

 

"Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kanada arasındaki işbirliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek, münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ikili işbirliğine ilişkin çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."

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