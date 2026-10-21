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Gündem Hedefi hep İslami camia! Provokatör İsmail Arı tutuklandı
Gündem

Hedefi hep İslami camia! Provokatör İsmail Arı tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Hedefi hep İslami camia! Provokatör İsmail Arı tutuklandı

Gazetecilik mesleğinin arkasına sığınarak yalan haberler ve iftiralarla başta cemaatler olmak üzere diyanet ve vakıflar gibi İslami kurumları hedef alan, gazetemiz Akit'e de milli ve manevi haberleri üzerinden sık sık hakaretler yağdıran provokatör İsmail Arı, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arı, son olarak 21 Mart 2026'da da yine yalan haber nedeniyle tutuklanmış ve 75 gün cezaevinde yatmıştı.

Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in şikâyeti üzerine gözaltına alınan BirGün muhabiri İsmail Arı, geceyi emniyette geçirdikten sonra, bu sabah saat 10.00 sularında adliyeye sevk edildi. Arı'nın savcılık ifadesi saat 12.00'de başladı. Saat 13.00 itibarıyla sona eren Arı'nın hakimlik sorgusu saat 16.00'da başladı.

TUTUKLAMA TALEBİ!

Sosyal medya hesabından da sık sık gazetemiz Akit’e hakaretler yağdıran Arı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Arı'ya "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Provokatör Arı, 21 Mart 2026’da da yaptığı iftira haberi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 75 gün Sincan Cezaevi’nde kalmıştı..

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