Hedefi hep İslami camia! Provokatör İsmail Arı tutuklandı

Gazetecilik mesleğinin arkasına sığınarak yalan haberler ve iftiralarla başta cemaatler olmak üzere diyanet ve vakıflar gibi İslami kurumları hedef alan, gazetemiz Akit'e de milli ve manevi haberleri üzerinden sık sık hakaretler yağdıran provokatör İsmail Arı, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arı, son olarak 21 Mart 2026'da da yine yalan haber nedeniyle tutuklanmış ve 75 gün cezaevinde yatmıştı.