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Gündem AKINCI artık daha da güçlü: Yerli mühimmatlarla tam isabet
Gündem

AKINCI artık daha da güçlü: Yerli mühimmatlarla tam isabet

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Bayraktar AKINCI, iki MAM-L ve bir OTONOM LAÇİN TV ile gerçekleştirilen mühimmat atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurmayı başardı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar test görüntülerini paylaştı. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de, “Gökyüzünde hassas vuruş, hedefte tam isabet” ifadelerini kullandı.

Bayraktar AKINCI mühimmat atış testlerinde, ROKETSAN işbirliğiyle ateşlenen iki MAM-L ve bir Otonom LAÇİN TV mühimmatı hedefleri tam isabetle vurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI’nın mühimmat atış testlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Baykar ve ROKETSAN işbirliğiyle gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, AKINCI platformu üzerinden ilk olarak iki MAM-L mühimmatı, ardından da bir Otonom Laçin TV mühimmatı ateşlendi. Mühimmatlar hedefleri "tam isabet" ile vurarak testi başarıyla tamamladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından teste ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gökyüzünde hassas vuruş, hedefte tam isabet. Bayraktar AKINCI platformundan gerçekleştirilen atışlarda, MAM-L hedefini tam isabetle vururken, LAÇİN ilk kez TV arayıcı başlığıyla otonom hedef seçme kabiliyetini başarıyla sergiledi." ifadelerini kullandı.

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