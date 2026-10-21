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Gündem Kızların aralarında koyduğu kurallar ‘pes’ dedirtti! Sanki yurt odası değil de Nazi kampı
Gündem

Kızların aralarında koyduğu kurallar ‘pes’ dedirtti! Sanki yurt odası değil de Nazi kampı

Yeniakit Publisher
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Kızların aralarında koyduğu kurallar ‘pes’ dedirtti! Sanki yurt odası değil de Nazi kampı

Üniversiteli kızların bir öğrenci yurdunda kendi aralarında belirleyip oda kapısına astığı kurallar silsile sosyal medyada gündem oldu. Listede buzdolabına 3'ten fazla eşya koymak, haftada ikiden fazla duşa girmek ve 22.00'den sonra tuvalete gitmek yasaklanıyor. Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşıma tepki yağdı.

Bir öğrenci yurdunda kalan üniversiteli kızların kendi aralarında belirleyip oda kapısına astığı strict kurallar sosyal medyada gündem oldu. Banyodan tuvalet kullanımına, parfüm sıkmaktan uyanma saatine kadar pek çok kısıtlamanın yer aldığı liste kısa sürede yorum bombardımanına tutuldu.

İŞTE O YASAKLAR

Yurtta kalan bir öğrencinin sosyal medya hesabından paylaştığı oda kuralları görenleri hayrete düşürdü. Öğrencilerin kendi aralarında aldıklarını belirttikleri listede şu maddeler yer aldı:

Haftada 2’den fazla duşa girme yasak.

22.00’den sonra duşa girmek yasak.

Buzdolabına 3’ten fazla eşya koymak yasak.

Saat 10.00’dan önce uyananlar elini yüzünü mescitte yıkayacak.

Parfüm sıkmak yasak. (Dışarıda sıkılacak)

22.00’den sonra tuvalete gitmek yasak.

23.00’den sonra odaya giriş yapanlar idareye bildirilecek.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşımın ardından liste kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcılar tepkilerini şu yorumlarla dile getirdi:

"Bu kuralları yurt yönetimi koysa kadına baskıya hayır deyip eylem yapacaklar."

"Ne bu, Nazi kampı kuralları mı?"

"Haftada 2'den fazla duşa girmek yasak mı?"

"Faturayı kendileri ödüyor sandılar bence."

"Nefes almak serbest mi?"

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Yorumlar

ata

işte nazi falan değil abd de böyle kurallar var.. ingiltereyi hiç sorma.. aklın almaz... çok güzel doğru... mesela parfüm... allerjisi olan için nefes boğucu bi şey... çok doğru kararlar... tebrikler... 2 duş da normal... kaç kişi kalıyor kimbilir... hergün herkes duş alsa orası yurt değil hamam olur...
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