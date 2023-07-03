Altın fiyatları: Para kazandıran yatırım aracı! Altını, doları olanlar dikkat! Dolar kuru ve altında

Yılın ilk yarısında gram ve cumhuriyet altını yatırımcılar için oldukça iyi bir getiri sağladı. Yatırımcılar, bu dönemde piyasalardaki stresli ortamdan dolayı güvenli liman arayışına yönelerek altın ve dövize yatırım yapmayı tercih etti.

Elinde gramı olanlar ons altınla doların çarpımına dikkat: Bu detayı kimse bilmiyor... En çok o kazandırdı

Altın fiyatları, ons altın ve döviz kurlarının etkisiyle belirleniyor. Bu nedenle, altının gelecekteki yükselişi hakkında kesin bir tahmin yapmak zordur. Ancak, uzmanlar ons altının durumunu yakından takip etmenin önemli olduğunu belirtiyorlar. Eğer ons altın güçlü bir performans göstermez ve mevcut seviyelerin altında kalırsa, gram altının da aşağı yönlü hareket edebileceği söylenebilir. Bununla birlikte, ons altında kısa vadede büyük bir hareket beklenmiyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili gelecekteki gelişmeler, liranın değer kazanma gücü ve enflasyona yönelik beklentilere bağlı olacaktır. Bu faktörler, altının performansını etkileyen önemli unsurlardır. Dolayısıyla, altın fiyatlarının ne yönde ilerleyeceğini tam olarak tahmin etmek için bu faktörlerin dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, altının gelecekteki performansı belirsizdir ve ons altın, döviz kurları ve ekonomik faktörler gibi çeşitli etkenlerden etkilenebilir. Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyrini takip etmeye devam etmeli ve yatırım kararlarını bu doğrultuda değerlendirmelidir. Uzmanların analiz ve öngörülerini izlemek, gelecekteki altın fiyatlarıyla ilgili daha iyi bir fikir edinmeye yardımcı olabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolar kurundaki yükselişler tüm yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle piyasaların kapalı olmasından dolayı kurda ciddi hareketler meydana gelmedi. Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu dolar kurundaki bu hareketsizliği ve bundan sonra olabilecekleri değerlendirdi.

Dolar kuru hakkında yorum yapan Tunç Şatıroğlu, “Dolar kurunda sert bir yükseliş gördük. Arkasından bir duruş geldi ve sonrasında bir yükseliş daha oldu. Seçim sonrasında sert bir şekilde dolar kuru yükseldi. Bayramla beraber dolar kuru yerinde saydı. Geçmiş yıllarda swap kanalları hareketliydi ve biz bayramdayken dolar kuru hareketleniyordu.” dedi.

BATI DEVRE DIŞI

Tunç Şatıroğlu, “Mehmet Şimşek’ten talep edilen şeylerden birisi de swap piyasasının açılmasıydı. O talep henüz karşılanamadı. Yabancılar para getirmek için bazı talepler sıraladılar. Bunlardan birisi doların baskılanmamasıydı. İkincisi enflasyonun üzerinde faiz verilmesiydi. Bunun da karşılanamayacağı anlaşıldı. Yurt dışından en azından Batı dünyasından para girişi olmayacak. Bu beklentiler yönetilemedi ve o taraf devre dışı kaldı diyebiliriz.

DOLAR KURU ÇIKACAK

Dolar kurunun çıkacağını iddia eden Tunç Şatıroğlu, ' Dolar kuru çıkacak. Dolarınızı satmayın, bakın 26 TL’ye geldi. Şimdi 26 TL oldu. Düştü diyelim, düştüğü yerden paran varsa yine alırsın.” dedi.

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