Yalanın Sözcüsü yine fena tosladı: Mumları yatsıya kadar bile yanmadı

Sözcü Gazetesi bugün, eski SPK Başkanı Ömer Gönül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’in isimlerinin de içinde yer aldığı, borsaya girmek isteyen Bursalı bir sanayiciden 30 milyon lira rüşvet istendiği haberini ‘30 milyon rüşveti helal et diye almış’ başlığıyla verdi.

İddiaya göre, Bursalı bir sanayici, borsaya girmek için bir iktidar ortağı milletvekiline 600 bin dolar (30 milyon TL) rüşvet verdi. Rüşvet ödenince eski SPK Başkanı da sanayiciyi arayarak helallik istedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’in de olaydan haberdar olduğu iddia edildi.

Sık sık ortaya attığı yalan haberleri nedeniyle ismi ‘Yalanın Sözcüsü’ne çıkan Sözcü’nün mumu yine yatsı olmadan yine söndü.

İftira haberinde rüşvet alındığı iddia edilen Kıraç Galvaniz’den yapılan açıklamada “Halka arz ve borsada işlem süreçlerine ilişkin usulsüzlük iddialarını reddediyoruz. SPK ve Borsa İstanbul süreçlerini mevzuata uygun ve şeffaf şekilde yürüttük. Asılsız haberleri yayanlar hakkında hukuki ve cezai süreç başlatacağız” denildi.

Şirketten yapılan açıklamanın tam metni şöyle: