Emekli Siyonist general: ABD bizi terk etti, Türkiye artık bölgenin askeri süper gücü!

Terör devleti İsrail, Türkiye karşısında adeta tir tir titriyor. Bu durum Siyonist rejimden gelen itiraflarla gün yüzüne çıkıyor.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Türkiye'nin bölgesel bir askeri süper güç haline geldiğini ve İsrail'e karşı büyük bir ittifak kurduğunu belirtti.

Brik, katıldığı bir YouTube programında bölgesel ittifaklara, Türkiye'nin artan askeri gücüne ve İsrail ordusunun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ordusunun sınırları savunma konusunda ciddi zafiyetler yaşadığını belirten Brik, "İsrail hattından, Suriye sınır hattından 8,5 kilometre içeri sızmak, sınıra ulaşmak dahil. Bir ordumuz yok. Orada duracak kimse yok. Çünkü her yerde dağılmış, seyrekleşmiş durumdayız." dedi.

Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ve Suriye ordusuna yönelik yatırımlarına dikkat çeken Brik, Ankara'nın Şam yönetimini İsrail'e karşı olası bir çatışmaya hazırladığını iddia etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye içinde uçakları, tankları ve piyadeleriyle konuşlandığını anlatan Brik, "Eğer Golan Tepeleri'ne girmeye karar verirlerse, orada gücümüz yok. Bugün bölge içinde parçalanmış, dağılmış kuvvet kırıntılarımız var ancak Golan Tepeleri'ni savunacak durumda değil." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN ASKERİ BİR SÜPER GÜÇ OLMAYA KARAR VERDİLER"

Türkiye'nin işgalci İsrail ile olası bir çatışmaya hazırlandığı yönündeki değerlendirmelere katıldığını ifade eden Brik, güç dengesinin Ankara lehine değiştiğini kaydetti. Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlara değinen Brik, şunları söyledi:

"Türklerde olan şey şu: Yeniden askeri bir süper güç olmaya karar verdiler. Milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırlar. Ordunun yıllık bütçesinde devasa meblağlarda yatırımları var. Füzelerden tutun, insansız hava aracı üretiminde bir süper güç haline geldiler. Bugün zırhlı birliklerini ve piyadelerini kitlesel bir şekilde güçlendiriyorlar. Kendi tanklarını geliştiriyorlar, sanırım uçaklarını da."

"İSRAİL'İ SİLİP SÜPÜRMEK İÇİN İTTİFAK KURMAK İSTİYORLAR"

Türkiye'nin bölgesel bir askeri süper güç olarak hız kazanmak amacıyla diğer Müslüman ülkelere yardım sağladığını anlatan Brik, soykırımcı İsrail'i korkutan Mısır ile gelişen ilişkilere dikkati etti. Ankara'nın Kahire yönetimine insansız hava aracı ve füze üretimi konusunda yetenek kazandırmayı vadettiğini belirten Brik, "Böylece Mısır onlara borçlu ve bağlı hale geliyor. Ardından da tek amacı İsrail'i buradan silip süpürmek olan bir ittifak kurmak istiyor. Mısırlılar yıllardır bu doğrultuda tatbikat yapıyor, şimdi ise Türklerle ortak tatbikatlar dahil olmak üzere bunu daha da büyük bir güçle sürdürüyorlar." diye konuştu.

Mekke Savunma İttifakı ile Türkiye'nin Suudi Arabistan ve nükleer güce sahip Pakistan'ı da yanına çekmeye çalıştığını ifade eden Brik, Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin İsrail karşıtlığı etrafında birleştirildiğini dile getirdi. Brik, "Golan Tepeleri'nin karşısındalar, İsrail devletini fethedebilecek kapasitede bir Suriye ordusu kuruyorlar. Tıpkı benim ve senin gibi İsrail'in zayıflıklarını tam olarak anlıyorlar. Zamanları var." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in artık ABD'nin mızrağının ucu olma kabiliyetine sahip olmadığını savunan Brik, "Trump çok sevimli görünüyor, hoş konuşuyor ama fiiliyatta bizi terk etti, bizi kendi halimize bıraktı." ifadelerini kullandı.