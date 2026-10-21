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Dünya Emekli Siyonist general: ABD bizi terk etti, Türkiye artık bölgenin askeri süper gücü!
Dünya

Emekli Siyonist general: ABD bizi terk etti, Türkiye artık bölgenin askeri süper gücü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Türkiye'nin askeri süper güç haline geldiğini belirten İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail'e karşı bölgesel büyük bir ittifak kurulduğunu ifade etti. Türkiye'nin artan askeri gücüne ve İsrail ordusunun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Brik, TSK’nın Suriye’de güçlenmesine, askeri alandaki devasa yatırımlara ve Müslüman ülkelerle kurulan ittifaklara dikkat çekti. Brik ayrıca Trump’ın kendilerini terk ettiğini de ileri sürdü.

Terör devleti İsrail, Türkiye karşısında adeta tir tir titriyor. Bu durum Siyonist rejimden gelen itiraflarla gün yüzüne çıkıyor.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Türkiye'nin bölgesel bir askeri süper güç haline geldiğini ve İsrail'e karşı büyük bir ittifak kurduğunu belirtti.

Brik, katıldığı bir YouTube programında bölgesel ittifaklara, Türkiye'nin artan askeri gücüne ve İsrail ordusunun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ordusunun sınırları savunma konusunda ciddi zafiyetler yaşadığını belirten Brik, "İsrail hattından, Suriye sınır hattından 8,5 kilometre içeri sızmak, sınıra ulaşmak dahil. Bir ordumuz yok. Orada duracak kimse yok. Çünkü her yerde dağılmış, seyrekleşmiş durumdayız." dedi.

Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ve Suriye ordusuna yönelik yatırımlarına dikkat çeken Brik, Ankara'nın Şam yönetimini İsrail'e karşı olası bir çatışmaya hazırladığını iddia etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye içinde uçakları, tankları ve piyadeleriyle konuşlandığını anlatan Brik, "Eğer Golan Tepeleri'ne girmeye karar verirlerse, orada gücümüz yok. Bugün bölge içinde parçalanmış, dağılmış kuvvet kırıntılarımız var ancak Golan Tepeleri'ni savunacak durumda değil." ifadelerini kullandı.

 

"YENİDEN ASKERİ BİR SÜPER GÜÇ OLMAYA KARAR VERDİLER"

Türkiye'nin işgalci İsrail ile olası bir çatışmaya hazırlandığı yönündeki değerlendirmelere katıldığını ifade eden Brik, güç dengesinin Ankara lehine değiştiğini kaydetti. Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlara değinen Brik, şunları söyledi:

"Türklerde olan şey şu: Yeniden askeri bir süper güç olmaya karar verdiler. Milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırlar. Ordunun yıllık bütçesinde devasa meblağlarda yatırımları var. Füzelerden tutun, insansız hava aracı üretiminde bir süper güç haline geldiler. Bugün zırhlı birliklerini ve piyadelerini kitlesel bir şekilde güçlendiriyorlar. Kendi tanklarını geliştiriyorlar, sanırım uçaklarını da."

 

"İSRAİL'İ SİLİP SÜPÜRMEK İÇİN İTTİFAK KURMAK İSTİYORLAR"

Türkiye'nin bölgesel bir askeri süper güç olarak hız kazanmak amacıyla diğer Müslüman ülkelere yardım sağladığını anlatan Brik, soykırımcı İsrail'i korkutan Mısır ile gelişen ilişkilere dikkati etti. Ankara'nın Kahire yönetimine insansız hava aracı ve füze üretimi konusunda yetenek kazandırmayı vadettiğini belirten Brik, "Böylece Mısır onlara borçlu ve bağlı hale geliyor. Ardından da tek amacı İsrail'i buradan silip süpürmek olan bir ittifak kurmak istiyor. Mısırlılar yıllardır bu doğrultuda tatbikat yapıyor, şimdi ise Türklerle ortak tatbikatlar dahil olmak üzere bunu daha da büyük bir güçle sürdürüyorlar." diye konuştu.

Mekke Savunma İttifakı ile Türkiye'nin Suudi Arabistan ve nükleer güce sahip Pakistan'ı da yanına çekmeye çalıştığını ifade eden Brik, Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin İsrail karşıtlığı etrafında birleştirildiğini dile getirdi. Brik, "Golan Tepeleri'nin karşısındalar, İsrail devletini fethedebilecek kapasitede bir Suriye ordusu kuruyorlar. Tıpkı benim ve senin gibi İsrail'in zayıflıklarını tam olarak anlıyorlar. Zamanları var." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in artık ABD'nin mızrağının ucu olma kabiliyetine sahip olmadığını savunan Brik, "Trump çok sevimli görünüyor, hoş konuşuyor ama fiiliyatta bizi terk etti, bizi kendi halimize bıraktı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Provakatör soykırımcı siyonist şeytan sizin emperyalist faşist hedefleriniz Türkiye Cumhuriyeti'nde yok..... Ama sizler Adalet Divanında mutlaka hesap vereceksiniz, tıpkı Hitlerin generalleri gibi...

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Bölgenin Yeni Şafağı ve Siyonizmin Çöküş Senaryosu! Tarih, sahne üzerinde sadece güçlü orduların değil, aynı zamanda hakkaniyet ve adalet vizyonuna sahip büyük milletlerin yükselişine şahitlik eder. Bugün Orta Doğu coğrafyasında yaşanan jeopolitik kırılmalar ve askeri dengelerdeki radikal değişimler, uzun süredir şişirilen Siyonist illüzyonun sonuna gelindiğini açıkça ortaya koymaktadır. İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik gibi aktörlerin bizzat itiraf etmek zorunda kaldığı gerçek, bölgenin askeri süper gücünün artık net bir şekilde Türkiye olduğudur. Sömürgeci güçlerin desteğiyle ayakta duran, zulüm ve gasp üzerine inşa edilen yapılar için korku ve yüzleşme zamanı gelip çatmıştır. Çünkü çok iyi bilinir ki; zulüm ile toprak gasp edene o topraklar asla vatan olmaz, sadece geçici bir işgal sahası olur. Yıllarca dokunulmaz ve yenilmez olarak pazarlanan İsrail ordusunun ve onun arkasındaki emperyalist hamisi ABD'nin gerçek gücü, yakın dönemdeki bölgesel çatışmalarda ve İran ile girilen askeri sınamalarda net bir şekilde deşifre olmuştur. Küresel zorbaların sahadaki etkisizliği ve kırılganlığı tüm dünya tarafından çıplak gözle görülmüştür. ABD’de yönetim gücünü elinde bulunduran Trump’ın, kendi çıkarları tehlikeye girdiğinde müttefiklerini nasıl bir gecede terk edebileceği gerçeği, sömürgeci aklın ne kadar kaypak bir zeminde durduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Batı'nın stratejik yalnızlığı derinleşirken, bölgede adaleti ve mazlumların hamiliğini üstlenen devasa bir ittifak çemberi hızla daralmaktadır. Bu ittifakın ve askeri gövde gösterisinin merkez üssü ise hiç şüphesiz Türkiye'dir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sahasında attığı stratejik adımlar, sınır ötesinde kurulan güvenlik koridorları ve emperyalizmin bölgeyi parçalama planlarına indirilen darbeler, Tel Aviv’in uykularını kaçıran en büyük somut hamledir. Türkiye'nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği devasa yatırımlar, sahaya yansıyan yerli teknolojiler ve Müslüman coğrafyayla kurulan sarsılmaz askeri ve diplomatik köprüler, bölgesel denklemi tamamen değiştirmiştir. Siyonizmin "Arz-ı Mev'ud" adı altındaki sınır tanımaz yayılma emelleri ve işgal hayalleri, Türkiye'nin çelikten iradesine ve Suriye’deki varlığına çarparak geri dönülmez bir şekilde son bulmaktadır. Tarihsel süreklilik içerisinde bakıldığında, coğrafyanın kaderini tayin eden liderler ve ordular her zaman derin bir minnetle anılmıştır. Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı bugün nasıl büyük bir övgü, saygı ve minnetle yad ediyor isek; sömürgeci kuşatmayı yaran, mazlum coğrafyaların umudu olan bugünkü güçlü liderlik ve kahraman Türk ordusu da tarihin altın sayfalarına adını aynı şan ve şerefle yazdıracaktır. Gelecek, gayrimeşru adımlarla ayakta durmaya çalışan İsrail için her geçen gün daha karanlık ve çetin bir hal alırken, Türkiye bu tarihsel yükün ve misyonun üstesinden hakkıyla gelecektir. Bu büyük dönüşümün ve şanlı şafağın vakti zannedilenden çok daha yakındır; belki yarın, belki de yarından da yakındır.
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