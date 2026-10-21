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Türkiye
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Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bitlis'in Hizan ilçesinde, zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretilen karakovan balının hasadına başlandı.

#1
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

İlkbaharda yüksek rakımlı yaylalara bırakılan kovanlarda, bölgenin zengin bitki örtüsünden elde edilen bal sonbaharda hasat ediliyor.

#2
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Kendine özgü aromasıyla bilinen Hizan karakovan balının hasadına başlayan üreticiler verimden memnun.

#3
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, ilçenin karakovan balıyla tanındığını belirterek, doğal bitki örtüsünün arıcılık açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

#4
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

İlçedeki kovanların yüzde 70'inin karakovan olduğunu bildiren Ekinci, "İlçemiz Hizan karakovan balıyla ün almış bir ilçedir. Doğamız, floramız oldukça güzeldir. İlçemizde kovanların yüzde 70'i karakovandır. Karakovan yaklaşık 1 metre 20 santimetre civarında, boru şeklinde olan bir kovandır. Kovanları sepetle örerek çamurla sıvayarak hazırlıyoruz. Bunun özelliği budur." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Karakovanların yapısı sayesinde balın nem oranının dengelendiğini ve kovan içindeki hava miktarının azaldığını dile getiren Ekinci, bunun üretim kalitesine katkı sağladığını kaydetti.

#6
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Ekinci, "İlçemizde karakovana çok önem veriyoruz. Biz inşallah bu yıl 1800 ton bal hasadı bekliyoruz. Bunun yüzde 60'ı karakovan olacak." dedi.

#7
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Arıcılık yapan Şükrullah Yaldız da bu yılın karakovan balı hasadına başladıklarını ifade ederek, "İlkbahar, sonbahar ve yaz aylarında ayrı ayrı çiçekler çıkıyor. Bu nedenle balın kalitesi, aroması iyi oluyor. Sepet karakovanlarımız ağaçtan yapılıyor, etrafı çamurdan örülüyor. Çamurdan örüldüğü için serin kalıyor." diye konuştu.

#8
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Karakovan balı hasadından kareler…

#9
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Karakovan balı hasadından kareler…

#10
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Karakovan balı hasadından kareler…

#11
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Karakovan balı hasadından kareler…

#12
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Karakovan balı hasadından kareler…

#13
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Karakovan balı hasadından kareler…

#14
Foto - Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı

Karakovan balı hasadından kareler…

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