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Dünya Pezeşkiyan'dan Trump'a sert tepki: Tehdit altında müzakere olmaz! Zorbalık dilini bırakın!
Dünya

Pezeşkiyan'dan Trump'a sert tepki: Tehdit altında müzakere olmaz! Zorbalık dilini bırakın!

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Pezeşkiyan'dan Trump'a sert tepki: Tehdit altında müzakere olmaz! Zorbalık dilini bırakın!

Beyaz Saray'ın kural tanımaz şantaj politikalarına ve yaptırım tehditlerine sert tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump yönetiminin ikiyüzlü diplomasi tiyatrosunu yerle bir etti. Bir yandan ambargo ve saldırganlıkla Tahran’ı köşeye sıkıştırmaya çalışıp diğer yandan pişkince müzakere masası kurmaya kalkan ABD’ye meydan okuyan Pezeşkiyan, "Tüm yolları kapatıp tehdit savurarak masadan bahsedemezsiniz; ABD önce küstah ve zorba dilini terk etmek zorundadır!" diyerek resti çekti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile arabulucular aracılığıyla devam eden görüşmelere ilişkin, “Tüm yolları kapatıp, tehdit edip aynı zamanda müzakerelerden bahsedemezsiniz.” dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran’da katıldığı bir programda İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD’nin İran halkının haklarını resmi olarak tanımasını, "zorbalık dilini bırakmasını" ve saldırganlığı durdurmasını isteyen Pezeşkiyan, ancak o zaman bir araya gelip konuşabileceklerini söyledi.

“Savaş peşinde olmadıklarını ve zorbalığa da boyun eğmeyeceklerini” dile getiren Pezeşkiyan, “Tüm yolları kapatıp, tehdit edip aynı zamanda müzakerelerden bahsedemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Anlaşma yapıldıktan sonra bunu imzalayanların sonuna kadar anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, ancak ABD’nin önce anlaşma imzaladığını sonra bunu bozuğunu söyledi.

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