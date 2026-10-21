20 bin öğrenciden geçmişe yolculuk: Gençler yakın tarihle buluşuyor

Projenin 22 Nisan–30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki ilk döneminde öğrenciler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda tarihi olayları yaşandıkları mekanda tanıma ve geçmiş ile bugün arasında bağ kurma imkanı buldu. Programın sonuçları, ziyaret öncesinde ve sonrasında yapılan anketlerle değerlendirildi.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI’NI BİLEN ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 71’E YÜKSELDİ

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, her iki ankete de katılan bin 266 öğrencinin yanıtları karşılaştırıldı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası hakkında genel veya detaylı bilgi sahibi olduğunu belirten öğrencilerin oranı yüzde 71’e yükseldi. Ada hakkında hiç bilgisi olmadığını söyleyenlerin oranında ise yaklaşık yüzde 81,6 azalma kaydedildi.

Öğrencilerin tarih bilgisi sorularına verdikleri doğru yanıtlarda da artış kaydedildi. Adnan Menderes’in başbakanlık yaptığı yılları doğru yanıtlayanların oranında yüzde 42,6 artış kaydedilirken, 27 Mayıs 1960’a ilişkin temel veya detaylı bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 75 arttı.

HER 10 ÖĞRENCİDEN 9’U ADA ZİIYARETİNİ TAVSİYE EDİYOR

Ziyaret sonrasında ankete katılan öğrencilerin yüzde 89,5’i, bu deneyimi başkalarına da önereceğini belirtti. Ziyaretin sağladığı katkıya ilişkin soruda ise ‘tarihi daha iyi anlama’ yüzde 29,1 ve ‘demokrasi farkındalığı’ yüzde 26,9 artış ile öne çıktı. Bu iki yanıt, öğrencilerin ada deneyiminde en çok önem verdiği kazanımlar oldu. Müzeler de öğrencilerin ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı. Müze tercihine ilişkin soruyu yanıtlayan öğrenciler Adnan Menderes Müzesi’ni seçti. Bu müzeyi, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ile 27 Mayıs Müzesi izledi.

Gençlerin tarihî ve kültürel mirasla bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan projenin yeni dönemi için hazırlık yapıldı. 26 Ekim 2026–30 Haziran 2027 tarihlerini kapsayan programda, 20 bin öğrencinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret etmesi hedeflendi. Eğitim ve kültür gezileriyle öğrencilerin yakın tarihi yerinde tanımalarına ve demokratik değerleri tarihsel bağlamlarıyla değerlendirmelerine katkı sunulması amaçlandı. Yeni döneme ilişkin iş birliği imza töreni, 22 Ekim Perşembe günü Sepetçiler Kasrı’nda yapılacak.