Bakan Fidan'dan İsrail ve Yunanistan'ın uykusunu kaçıran hamle
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Yunanistan'ın uykusunu kaçıran peş peşe temaslar gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör devleti İsrail ve kuklası Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor.
Hem Dibeybe hem Hafter ile görüştü
Bakan Fidan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Dibeybe ve Hafter ile telefon görüşmelerinde, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisi tarafından alınan karar için teşekkür etti.