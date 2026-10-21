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Bangladeş'te dang humması salgını: Can kaybı 364'e yükseldi

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Bangladeş'te dang humması salgını: Can kaybı 364'e yükseldi

Bangladeş’te sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 364’e yükseldi.

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Foto - Bangladeş'te dang humması salgını: Can kaybı 364'e yükseldi

Dhaka Tribune gazetesinin Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması ülkede etkili olmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte dang humması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 1373 yeni vaka kaydedildi.

#2
Foto - Bangladeş'te dang humması salgını: Can kaybı 364'e yükseldi

Bangladeş'te yılbaşından bu yana 116 bin 990 kişide dang humması tespit edildi, 364 kişi hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi. Ülkede dang humması nedeniyle geçen yıl 413, 2024'te ise 575 kişi hayatını kaybetmişti.

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Foto - Bangladeş'te dang humması salgını: Can kaybı 364'e yükseldi

DANG HUMMASI: Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor. Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

#4
Foto - Bangladeş'te dang humması salgını: Can kaybı 364'e yükseldi

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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