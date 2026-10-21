Küresel güçlerin kirli pazarlığında yeni perde! ABD’li ajan takassız serbest bırakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından herhangi bir takas olmadan serbest bırakıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 4 yıl önce Joe Biden yönetimi döneminde Rusya'da tutuklanan ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın serbest bırakıldığını duyurdu. Trump, Hubbard'ın ülkesine dönmek üzere yola çıktığını ve yakında ailesine kavuşacağını bildirdi.

Sürece ilişkin detayları paylaşan Trump, Hubbard'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki doğrudan talebi üzerine serbest kaldığını kaydetti. ABD'nin bu süreçte herhangi bir taviz vermediğini ve bir takasın gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, durumun Rusya açısından emsalsiz olduğunu ifade etti. Trump paylaşımında, “Eve hoş geldin Stephen, seni geri aramızda görmek harika” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu anlaşmanın Biden yönetimi döneminde yapılması gerektiğini belirten Trump, “Rusya'ya derhal yaptırım uygulanmasını talep eden birçok kişi, Stephen Hubbard'ın serbest bırakılması için müzakere yürüttüğümü bilmediklerini belirterek beni arayıp özür diledi. Eğer yaptırım uygulanmış olsaydı, bu müzakereler kesinlikle tamamen dururdu. Biden, Hubbard'ın serbest kalmasını çok önceden sağlamalıydı. Bir başkanın ne kadar fark yarattığı ortada!” ifadelerini kullandı.

Emekli İngilizce öğretmeni 74 yaşındaki Stephen Hubbard, 2014 yılından itibaren Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yaşıyordu. 2022 yılındaki Rus işgali sırasında Rus güçlerince gözaltına alınan Hubbard, Ekim 2024'te Rus mahkemesi tarafından 'Ukrayna adına paralı askerlik yapmak' suçlamasıyla 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.