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Gündem Salih Tuna'dan Erdoğan itirafı: Bunca yük yetmezmiş gibi bir de içeriden ekstra yük verenler yok mu işte o koyuyor adama
Gündem

Salih Tuna'dan Erdoğan itirafı: Bunca yük yetmezmiş gibi bir de içeriden ekstra yük verenler yok mu işte o koyuyor adama

Yeniakit Publisher
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Salih Tuna'dan Erdoğan itirafı: Bunca yük yetmezmiş gibi bir de içeriden ekstra yük verenler yok mu işte o koyuyor adama

Sabah yazarı Salih Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir mücadele içerisinde olduğunu ifade ederek, "Bunca ağır yük yetmezmiş gibi bir de içeriden (foncu yüzsüzler gibi) ekstra yük verenler yok mu, o dizedeki gibi "işte o koyuyor adama" dedi.

Sabah yazarı Salih Tuna, ‘İşte o koyuyor adama!’ başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. İsrail'in bölgedeki sinsi hamleleri, Mekke İttifakı, iç siyaset gibi birçok meseleye değinen Tuna, Erdoğan'ın omuzlarında ağır bir yük olduğunu savundu.

İşte Tuna'nın o yazısı...

Türkiye ve İran engel olmasa soykırımcı Netanyahu, Charlie Chaplin'in "The Great Dictator" (Büyük Diktatör) filminin o ikonik sahnesinde olduğu gibi bölgeyle oynayacak!
Malumunuz, engellerden birini ekarte etmek için ABD'yi İran'a saldırttı ama aynı tarifeyi Türkiye'ye (en azından şimdilik) uygulayamıyor.
Belki de birileri o sahnenin finalinde olduğu gibi balonun patlamasından çekiniyordur, bilemiyorum.


Benim bildiğim şudur: İsrail er veya geç Türkiye'ye ya saldıracak ya da saldırmaya değmeyecek kadar güçten düşürmek için küresel siyonizmin tüm imkânlarını seferber edecektir.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Şubat 2026'da Amerikan Yahudi Kuruluşları Başkanları Konferansı'nda Türkiye'yi tevekkeli "yeni İran" tesmiye etmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oturup akıbeti beklemek yerine, İsrail'in bölgesel işgallerine karşı Mekke İttifakı'yla tampon oluşturmaya çalıştı.

Gelgelelim...
Epstein İttifakı da boş durmadı. Yemen Ensarullah'ını araçsallaştırarak Suudi Arabistan'ı İsrail ile aynı kazana sokmak, yani ittifakının hedefini saptırmak için tezgâh kurmaya kalkıştı.
Akılları sıra İsrail'i, Mekke İttifakı'nın gizli partneri yapacaklar.
İran ve Ensarullah üzerinden tehdit ettikleri Suudi Arabistan'a, İsrail'le bir olma zilletini kabul ettirmek istiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezhepler üstü klas duruşu, işbu tehdit tezgâhına çomak sokuyor.
Fakire soracak olursanız, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Al Jazeera'ye "Mekke İttifakı'na varız" demesi bunun göstergesi.
Takdir edersiniz ki Cumhurbaşkanımızın yükü gerçekten çok ağır.
Hem Türkiye'nin de bekası için Mekke İttifakı'nı korumak hem de hedefinden sapmasına engel olmak zorunda.
Bunca ağır yük yetmezmiş gibi bir de içeriden (foncu yüzsüzler gibi) ekstra yük verenler yok mu, o dizedeki gibi "işte o koyuyor adama".

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Yorumlar

Vay vay

Ne yapalım, sizinkiler malı götürmüşler, 29 ayrı ülkeye kaçırmışlar paraları, paraları çatır çatır yiyorlar...hesap soran var mi..yok.

Gazze 2

CB kendisinin atadığı kiṣiler götürdü . Yapacak biṣey yok . Kimse hesap vermiyecek , yapanın yanına kâr kalacak .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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