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Gündem Katılmayacağı yönündeki iddialar yalanlandı Aliyev TDT zirvesi için Ankara’ya geliyor!
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Katılmayacağı yönündeki iddialar yalanlandı Aliyev TDT zirvesi için Ankara’ya geliyor!

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Katılmayacağı yönündeki iddialar yalanlandı Aliyev TDT zirvesi için Ankara’ya geliyor!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirve Toplantısı, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan kritik zirve ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı bayrağı Azerbaycan'dan Türkiye'ye devredilecek.

Türk dünyasının birlik ve beraberliğini pekiştiren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirve Toplantısı, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde başkent Ankara’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu tarihi zirve ile birlikte TDT Dönem Başkanlığı bayrağı Azerbaycan’dan Türkiye’ye devredilirken, Turan coğrafyasının kalbi bir kez daha Ankara'da atacak. 

 

ALİYEV ZİRVEYE KATILMAK ÜZERE ANKARA’YA GELECEK

Bir süredir Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına Türkiye’den gösterilen tepkiler yüzünden iki kardeş ülke arasında yaşanan kısa süreli gerginlik nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ankara’daki zirveye katılmayacağına yönelik yorumlar yapılıyordu. Ancak Akit’in AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara’da gerçekleştirilecek olan TDT 13. Zirve Toplantısı’na katılmayı planlıyor. Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’in bir araya gelerek birlik beraberlik görüntüleri vermesi bekleniyor.

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