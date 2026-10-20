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Gündem Arınç'ın oğlu ilk icraatını yapacak! Baba Arınç bu transfer haberine itiraz edebilir!
Gündem

Arınç'ın oğlu ilk icraatını yapacak! Baba Arınç bu transfer haberine itiraz edebilir!

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Arınç'ın oğlu ilk icraatını yapacak! Baba Arınç bu transfer haberine itiraz edebilir!

Gazeteci Erdem Atay’ın iddiasına göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun AK Parti’ye geçiş sürecinde dikkat çeken bir siyasi trafik yaşanıyor. Süreçte eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç’ın aracı olarak rol aldığı ve görüşmeleri yürüttüğü öne sürüldü.

Ana muhalefet partisindeki koltuk kavgaları ve eksilmeyen skandallar partiyi eritmeye devam ederken, Manisa siyasetini sarsacak bomba bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Erdem Atay’ın açıklamalarına göre, CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun AK Parti saflarına katılması an meselesi.

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Görüşmelerin arka planındaki kirli ilişkileri deşifre eden Atay, sürecin aktörlerini tek tek sıraladı. Özgür Özel’in itirazlara rağmen İzmir’de yaşayan Besim Dutlulu’yu aday gösterip seçtirdiğini belirten Atay, "Adam Manisa’da miras yedi olarak konuşuluyor" diyerek CHP’li yönetimin iç yüzünü özetledi. Mücahit Arınç’ın aracılığıyla AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, Murat Kurum ve Hamza Dağ üzerinden yürütülen temasların tamamlandığını aktaran Atay, Özel’in memleketi Manisa’yı ve bazı ilçeleri kaybetmek üzere olduğunu ifade ederek ana muhalefetin içine düştüğü acziyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdem Atay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı alıntılı açıklamalar şu şekildedir:

"Özgür Özel’e güzel haberi verelim: Murat Kurum, birini daha ikna etti. O da adaya veda ediyor. Biraz daha fazla üzülebilirsin. Yani Cemil Tugay’dan daha ağır kim olabilir? Seni üzebilecek kim olabilir? Daha henüz netleşmedi bu arada ama şöyle söyleyeyim, görüşmeler yapıldı, bekleniyor."

"Manisa, memleket gidiyor. Ferdi Zeyrek’ten sonra İzmir’de yaşayan Besim Dutlulu’yu belediye başkanı yaptı Özgür Özel, itirazlara rağmen. Adam, Manisa’da nasıl konuşuluyor biliyor musun? Miras yedi olarak. Adama mutlaka takmışlar, miras yedi. Ama enteresan, son bir buçuk aydır görüşmeler yapıyor. Kimle görüşmeler yapıyor? AKP İl Başkanı Süleyman Turgut’la. Aracı kim? Mücahit Arınç."

"Aman Allah’ım! Kılıçdaroğlu’nun elini sıkarken dün yüzüne bakmayan Özgür Özel, Bülent Arınç’a çok güzel sözler söylüyordu. Böyle konuşuyorlardı, sohbet ediyorlardı, kankası Bülent Arınç. Yani Sayın Özgür Özel, sizin kankanız Bülent Arınç’ın oğlu Dutlulu’yla konuşuyor. Sonra aracı oluyor, Murat Kurum’a söylüyor bunu. Sonra siz izin veriyorsunuz, Murat Kurum’la görüştürüyorsunuz. Murat Kurum’la Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı’na bilgi vermişler. 'Ya, Manisa belediye başkanı geçecek bize' diye. Hayırlı uğurlu olsun."

"Her an önümüzdeki haftalarda geçebilir. Bazı ilçeler de Manisa’yla beraber geçebilir. Hani pazarlık sürüyor. Mutlususunuzdur, Manisa da gidiyor. Sormak lazım, miras yedi arkadaşınız nasıl oldu da Ferdi Zeyrek’ten sonra iki dakikada AKP’ye geçebilecek hale geldi? Hayırlı uğurlu olsun, sizi tebrik ediyorum Özgür Bey, ne güzel dünya, gördünüz mü?"

 

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Yorumlar

Ömer

Murat kurum iyi çalışan bir bürokrat siyaset fıtratında yok böyle bir şey yapabilirmi

ata

belediyeler malesef sınavı kaybetti... neredeyse heryerde yolsuzluk... tövbe ya rabbi....
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