Arınç'ın oğlu ilk icraatını yapacak! Baba Arınç bu transfer haberine itiraz edebilir!

Ana muhalefet partisindeki koltuk kavgaları ve eksilmeyen skandallar partiyi eritmeye devam ederken, Manisa siyasetini sarsacak bomba bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Erdem Atay’ın açıklamalarına göre, CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun AK Parti saflarına katılması an meselesi.

Siyaset tüccarlığı CHP’yi patlattı: Miras yedi başkan iktidara koşuyor!

Görüşmelerin arka planındaki kirli ilişkileri deşifre eden Atay, sürecin aktörlerini tek tek sıraladı. Özgür Özel’in itirazlara rağmen İzmir’de yaşayan Besim Dutlulu’yu aday gösterip seçtirdiğini belirten Atay, "Adam Manisa’da miras yedi olarak konuşuluyor" diyerek CHP’li yönetimin iç yüzünü özetledi. Mücahit Arınç’ın aracılığıyla AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, Murat Kurum ve Hamza Dağ üzerinden yürütülen temasların tamamlandığını aktaran Atay, Özel’in memleketi Manisa’yı ve bazı ilçeleri kaybetmek üzere olduğunu ifade ederek ana muhalefetin içine düştüğü acziyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdem Atay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı alıntılı açıklamalar şu şekildedir:

"Özgür Özel’e güzel haberi verelim: Murat Kurum, birini daha ikna etti. O da adaya veda ediyor. Biraz daha fazla üzülebilirsin. Yani Cemil Tugay’dan daha ağır kim olabilir? Seni üzebilecek kim olabilir? Daha henüz netleşmedi bu arada ama şöyle söyleyeyim, görüşmeler yapıldı, bekleniyor."

"Manisa, memleket gidiyor. Ferdi Zeyrek’ten sonra İzmir’de yaşayan Besim Dutlulu’yu belediye başkanı yaptı Özgür Özel, itirazlara rağmen. Adam, Manisa’da nasıl konuşuluyor biliyor musun? Miras yedi olarak. Adama mutlaka takmışlar, miras yedi. Ama enteresan, son bir buçuk aydır görüşmeler yapıyor. Kimle görüşmeler yapıyor? AKP İl Başkanı Süleyman Turgut’la. Aracı kim? Mücahit Arınç."