Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı: Fonlardan kaçırılan para 647 milyar lira

Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasında ilk aşamada 10 milyon TL ve üzeri reel kazanç sağlayanların hedef alınacağını söyledi. Şimşek, "İade hesaplarına bir miktar ödeme var. Belli eşikler belirledik, ilk önce 10 milyon TL ve üzeri reel geri kazananlara başvurulacak. Gönüllü iade olmazsa Adalet Bakanlığı ilgili süreçleri işletecek" dedi.

Sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Şimşek, "Piyasa bozucu faaliyetlerden kazanım sağlayanların hepsi tespit edildi" dedi.

Sürecin ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü söyleyen Bakan, tasfiyesi tamamlanan üç portföy yönetim şirketine bağlı 66 fon hakkında bilgi verdi.

45 BİN 747 HESABA 40.8 MİLYAR ÖDENDİ

45 bin 747 hesaba 40,8 milyar lira ödendiğini, normal tasfiyenin başarılı şekilde gerçekleştiğini kaydeden Şimşek, "Fonlardan hukuka aykırı şekilde nemalanan kişi ve şirketlere aktarılan varlıkların alınması çok önemli. Birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarına bakılacak. Manipülasyonlar ve diğer piyasa bozucu eylemlerle ilgili yaptırımları ciddi şekilde artıran bir yaklaşım içine gireceğiz. Para piyasası fonu yatırımcıları bırakın zarara uğramayı 17 Eylül'e göre yüzde 1,43 ilave getiri aldılar.

Hisse senedi yoğun fonlarda ise yatırımcılar 17 Eylül'deki değerin yaklaşık yüzde 58'ini alabildi. Bu da hisselerin şişirilmiş değerlerinin gerilemesinden kaynaklandı” dedi.

390 BİN HESAP TASFİYE EDİLECEK

AK Parti'nin olağanüstü ödemelerle ilgili kanun taslağı geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Taslağın yakın zamanda Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Bu konuda yorum yapan Şimşek, düzenlemenin kabul edilmesi halinde ödemelerin hızlanacağını kaydetti. "Kanun kabul edildikten hemen sonra küçük yatırımcı ve para piyasası fonları önceliklendirilecek. Böylelikle 390 bin hesap da tasfiye edilecek" diye konuştu.

Özel sektör tahvilleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Şimşek, olası destek mekanizmalarında Hazine kaynağı kullanılmayacağını vurguladı.

FONLARDAN NET ÇIKIŞ 647 MİLYAR TL

Fon krizinin ekonomide sistemik bir risk oluşturmadığını yineleyen Şimşek, bankacılık sektörünün doğrudan riskinin 1,3 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi.

"56 trilyon liralık bir aktiften bahsediyorsunuz. Yani 10 binde 2'den bahsediyorsunuz" diyen Şimşek, bankacılık sektörüne yönelik bir risk görmediklerini ifade etti.

Fonlardan çıkışların büyük ölçüde durduğunu belirten Şimşek, 17 Eylül'den bu yana fonlardan net çıkışın 647 milyar lira olduğunu, bunun 287 milyar lirasının yabancı yatırımcılardan kaynaklandığını söyledi. Şimşek, çıkan kaynağın önemli ölçüde TL mevduata yöneldiğine işaret ederek, "17 Eylül'den bu yana TL mevduat artışı 685 milyar lira" dedi.

MSCI'IN AÇIKLAMASI OLDUKÇA YAPICI

Şimşek, dünyanın en büyük ve en etkili borsa endeksi sağlayıcılarından biri olan MSCI'nın Türkiye sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmelerinin yapıcı olduğunu belirterek, endeks sağlayıcısının dile getirdiği taleplerin büyük bölümünün zaten üzerinde çalışılan konular olduğunu söyledi.

"MSCI'nın açıklaması oldukça yapıcı. Süre vermesi zaten bizim için önemliydi. Dolayısıyla talepler de son derece makul" dedi.

ABD merkezli Morgan Stanley Capital International (MSCI) adlı finans şirketi, 15 Ekim'de Türkiye hisse senedi piyasası endekslerindeki bazı işlemleri ikinci bir karara kadar dondurdu.

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, karara gerekçe olarak "Fon holdingleri ile yakın ilişkili bazı küçük ölçekli şirketler arasındaki muhtemel koordineli satışlara dair kurumsal yatırımcılar tarafından dile getirilen ciddi endişeleri" gösterdi.

CEZALAR ARTIRILACAK

Sağlıklı işleyen bir fon piyasası ve sermaye piyasalarının Türkiye için kritik önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, "Onların sorun olarak ifade ettiği hususların zaten üzerine gideceğiz, zaten gidildi. Fon rehberi ile çok güçlü bir adım atıldı" diye konuştu.

Bakan Şimşek, piyasa bozucu faaliyetlere yönelik cezaların artırılacağını da belirterek, "Güvenilir ve sürekli yaptırım hususu ve ağır yaptırım hususu kalıcı düzenlemeler içerisinde var" dedi.