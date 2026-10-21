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Gündem TBMM’ye yeni teklif sunuldu: 7 meslek grubuna yeşil pasaport müjdesi
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TBMM’ye yeni teklif sunuldu: 7 meslek grubuna yeşil pasaport müjdesi

Yeniakit Publisher
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TBMM’ye yeni teklif sunuldu: 7 meslek grubuna yeşil pasaport müjdesi

Yeşil pasaporttan yararlanabilecek kişi sayısının artırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine yeni kanun teklifleri sunuldu.

Yeşil pasaport almak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenleme teklifleri gündeme geldi. TBMM İçişleri Komisyonu’na sunulan teklifler, farklı meslek gruplarının da yeşil pasaport hakkından yararlanmasını hedefliyor.

Pilotlardan mühendis ve mimarlara, doktorlardan eczacılara kadar 7 meslek grubunu kapsayan tekliflerde kıdem ve güvenlik şartları öne çıkıyor.

• PİLOTLAR: Lisans aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş tecrübesi edinmiş olmak.

• MÜHENDİSLER: TMMOB üyesi olmak ve en az 10 yıllık mesleki kıdeme sahip bulunmak.

• MİMARLAR: TMMOB üyeliği ve en az 10 yıllık mesleki kıdem şartını karşılamak.

• HEKİMLER: Kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen çalışmış olmak.

• DİŞ HEKİMLERİ: Kamu ya da özel sektörde en az 15 yıllık fiili mesleki kıdeme sahip olmak.

• VETERİNER HEKİMLER: Kamu veya özel sektörde en az 15 yıl mesleki deneyim edinmiş olmak.

• ECZACILAR: Kamu ya da özel sektörde en az 15 yıllık fiili çalışma süresini tamamlamak.

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