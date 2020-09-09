  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:18:02 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,82 artışla 468,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.111,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,82 artışla 468,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 460,30 460,50 468,70 468,90
Cumhuriyet Ata Lira 3.035,00 3.056,00 3.090,00 3.111,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 420,00 425,00 427,60431,60
Lira(Tam) Ziynet 2.965,00 2.985,00 3.020,00 3.040,00
Yarım Ziynet 1.483,00 1.493,00 1.510,00 1.520,00
Çeyrek Ziynet 741,00 746,00 755,00 760,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap
Gündem

Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "Demokr..
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi
Gündem

Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi

İmam hatipliler hakkında skandal açıklamalarda bulunan Erol Mütercimler'e Akit Tv'den ders niteliğinde bir cevap geldi.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı