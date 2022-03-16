Kapak öyle değil böyle olur Atilla! "Birileri seni yıllardır sanatçı sanıyor kimse bir şey diyor mu?"

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerinden bahsederken dalga konusu oldu.

Orhan Gencebay'ın "Batsın Bu Dünya" şarkısını örnek vererek Müslüm Gürses'i işaret eden Akşener, "Öyle şeyler dinliyor, öyle şeyler öğreniyor ve öyle şeylere şahit oluyorum ki bir süre sonra artık kalbim ağrıyor. Rahmetli Müslüm baba gibi diyorum ki batsın bu dünya" ifadelerini kullandı.

Alay konusu olan Akşener'i savunmak ise soytarılık peşinde koşan ve aklınca mizah yaptığını sanan sözde sanatçı Atilla Taş'a kaldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Atilla Taş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Neymiş efendim Meral Akşener, Orhan gencebay'ın "Batsın bu dünya" Şarkısını Müslüm Gürses'e ait olduğunu sanmışmış.. troller saldırıyor. E siz birilerini yıllardır “dünya’nın lideri” sanıyorsunuz, biz bir şey diyor muyuz?"

Sanatçı olduğunu iddia ederek ortalıkta dolaşan Atilla Taş'ın söz konusu paylaşımı "Birileri seni yıllardır sanatçı sanıyor kimse bir şey diyor mu?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.