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Kapadokya Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Kapadokya Üniversitesinden akademik personel alım ilanı yayınladı. Kapadokta Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde görevlendirilmek üzere, yüksek lisans ve doktorasını Kent ve Çevre Bilimleri anabilim dalında yapmış, çevre felsefesi, kentsel dönüşüm veya toplumsal mücadeleler konularında çalışmaları bulunan öğretim üyesi, Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi anabilim dallarından birisinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olan araştırma görevlisi alımı yapacak.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:04
Kapadokya Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Kapadokya Üniversitesinden akademik personel alım ilanı yayınladı. Kapadokta Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde görevlendirilmek üzere, Yüksek lisans ve doktorasını Kent ve Çevre Bilimleri anabilim dalında yapmış, çevre felsefesi, kentsel dönüşüm veya toplumsal mücadeleler konularında çalışmaları bulunan öğretim üyesi, Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi anabilim dallarından birisinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olan araştırma görevlisi alımı yapacak.

Kapadokya Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanında şu ifadelere yer verildi: Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir.

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı;

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 29.08.2019

Son Başvuru Tarihi : 12.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 12.09.2019

Sınav Tarihi : 13.09.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.09.2019

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:04
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