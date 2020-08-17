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Kapadokya, pandemi sürecinde günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya'daki turistik tesislerde, pandemi dolayısıyla daha çok günübirlik ziyaret yapan yerli konuklar ağırlanıyor - Turizmci Hakkı Solak: - "Koronavirüs nedeniyle bu yıl turizm daha sakin geçiyor. Hafta sonları genelde yerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yabancı konuklar sahilleri tercih ettiği için yok denecek kadar az. Eylül ayından itibarıyla bölgede hareketlilik yaşanmaya başlayacağını umuyoruz" - Tur organizatörü Halil Atay: - "Kapadokya'da turizm tamamen yerliye yönelik hale geldi. Yabancı misafirlerimizin sayısı düşük"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:22:26 -
Kapadokya, pandemi sürecinde günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha sakin bir turizm sezonu yaşanan Kapadokya'da, hafta sonları çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçiler yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanları görmek isteyen yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle hafta sonları bölgeye gelen konuklar, gün boyu Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Ortahisar ve Uçhisar beldelerindeki turistik merkezlerde gezinti yapıp, fotoğraf çektiriyor.

Bölgedeki çeşitli vadilerde ATV motor ve atlarla düzenlenen tura katılarak peribacaları arasında dolaşan ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfediyor.

Göreme beldesindeki seyir alanında işletmesi bulunan Hakkı Solak, AA muhabirine, bölgede geçen yıllara göre sakin bir turizm sezonu yaşandığını, yerli konukların ilgisini çekecek aktivitelere ağırlık verildiğini söyledi.

Yaz tatili nedeniyle genellikle yakın kentlerden gelen konukları ağırladıklarını dile getiren Solak, "Koronavirüs nedeniyle bu yıl turizm daha sakin geçiyor. Hafta sonları genelde yerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yabancı konuklar sahilleri tercih ettiği için yok denecek kadar az. Eylül itibarıyla bölgede hareketlilik yaşanmaya başlayacağını umuyoruz. Salgınla ilgili aşı da ortaya çıkarsa turizm kısa sürede eski yoğun günlerine kavuşacaktır." dedi.

Bölgede ATV motor ve arazi araçlarıyla tur düzenleyenlerden Halil Atay da "Kapadokya'da turizm tamamen yerliye yönelik hale geldi. Yabancı misafirlerimizin sayısı düşük. Bölgeye gelen yerli turistler, ATV, arazi araçları ve atla düzenlenen turlara katılıyor. ATV motorla bir saatlik tur 100 lira, arazi araçlarıyla safari tura katılımlarda ise araç başı 300 lira alıyoruz, araca 4 kişi binebiliyor." diye konuştu.

- "Sıcak hava balon turlarının yapılamaması olumsuz etkiledi"

Bölgeyi tercih eden turistlere yönelik acente hizmeti veren bir firmanın sorumlusu Şeyma Öztürk ise salgınla birlikte sakin bir yapıya bürünen bölgenin eski günlerine kavuşmasını beklediklerini belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Ekim'e kadar durdurulan sıcak hava balon turlarının başlamasının faydalı olacağını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Kapadokya'da hafta içi yoğunluğu da oluyor ancak hafta sonları yakın kentlerden gelen misafirleri ağırlıyoruz. Bölgeyi tam anlamıyla üne kavuşturan sıcak hava balon turlarının olmaması Kapadokya turizmini olumsuz etkiledi. Ancak ziyaretçilerin keyif alabileceği diğer aktiviteler günlük olarak düzenleniyor. Kapadokya bölgesinde, her bütçeye uygun konaklama ve aktivite imkanı bulunuyor. Bu mevsimde insanlar elbette daha çok deniz olan tatil yörelerinde dinlenmeyi tercih ediyor. Eylül ayından itibaren Kapadokya bölgesine de yönelişin başlayacağını düşünüyoruz. Bölgedeki turizmciler olarak yerli ve yabancı konuklarımızı ağırlamak için her türlü hazırlığımız 12 ay boyunca var."

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