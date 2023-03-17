Kansere yakalanan öğretmen öğrencilerini yalnız bırakmadı

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi İlkokulu öğretmeni 45 yaşındaki Buket Bolluk, 2020 yılının aralık ayında kansere yakalandı. Pandemi döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim veren Bolluk, ilk büyük ameliyatını yarıyıl tatiline denk getirmek için doktoruna danıştı. Doktorunun onay vermesi ile 2021 yılının şubat ayında ameliyat olup, ardından 16 kür kemoterapi alan Buket öğretmen, sadece bir dönem boyunca öğrencilerinden uzak kaldı. Kemoterapinin bitmesiyle öğrencilerine kavuşan Bolluk, geçirdiği ameliyatları da öğrencilerinden kopmamak için yarıyıl tatillerine denk getiriyor. Kontrolleri devam eden Bolluk, okulun ve öğrencilerinin kendisi için terapi olduğunu belirtti.

Teşhis konulduktan sonra öğrencilerine okuma-yazma öğretti

Kanser teşhisi aldığı sırada şu anda 3. sınıfta okuyan öğrencilerinin henüz 1. sınıfı okuduklarını anlatan Bolluk, “Teşhis aldığımda pandemi dönemi olduğu için eğitim-öğretime uzaktan devam ediyorduk. Tedavim için ameliyat olmam gerekiyordu ve uzun, zor, iyi planlanması gereken bir ameliyattı. Öğrencilerimi birinci dönem okutmaya devam etmek istedim. Doktorum da müsaade edince öğrencilerime ekran karşısından okuma-yazmayı öğrettim. O an rapor alıp işe devam etmeyebilirdim ama öğrencilerimi okuma-yazmaya geçirmek istedim. Birinci dönemin sonundaki yarıyıl tatilinde de ilk ameliyatımı oldum. Ameliyatın ardından tümörüm agresif olduğu için 16 kür kemoterapi aldım. Sadece bir dönem okula devam edemedim. Benim yerime başka bir öğretmen arkadaşımız öğrencilerime eğitim verdi. Kemoterapinin ardından tekrar öğrencilerimin yanına döndüm” diye konuştu.

“İstirahat alabilirim ama öğrencilerim benim için terapi”

Halen kontrollerinin devam ettiğini belirten Bolluk, “Elbette istesem istirahat alabilirim ama bence mesleğini sevmek çok önemli. İşimizi sevdiğimiz sürece mesleğimiz bizim için terapi oluyor. Okul ve öğrencilerim benim için terapi. Şu anda plastik cerrahi ameliyatlarım devam ediyor. 4 ameliyat oldum, 5. ameliyatı olacağım ama bu ameliyatları da öğrencilerimden kopmamak için özellikle yarıyıl tatillerine denk getiriyorum. Çünkü ben onlarla mutlu oluyorum. Bu süreçte okul idaresi, öğrencilerim ve velilerim de tıpkı ailem ve yakınlarım gibi bana çok destek oldu. Hatta okula döndüğüm zaman maske zorunluluğu kalkmasına rağmen veliler ve öğrenciler duyarlılık göstererek maske takmaya devam etti. Öğrencilerim sürecimi biliyor. Şu anda 3. sınıftalar ve bana hassasiyet gösteriyorlar” dedi.

“Mutlu olduğum yerde olmak istedim”

Meme kanserinin yaygın bir hastalık haline geldiğini söyleyen Bolluk, şöyle konuştu:

“Meme kanserine yakalanan kadınlara sadece şunu söylemek istiyorum; evet zorlu, yorucu ve yıpratıcı bir süreç ama bir gün bitecek. Umut her zaman var. Umudu kaybetmemek, hayata olumlu bakabilmek, terapiyi nerede buluyorsanız orada olabilmek önemli. Ben okulda öğrencilerimle mutluyum. Bu süreçte okula gitmemi istemeyenler tabii ki oldu. ‘İşler hallolur, süreç yürür’ dediler ama ben mutlu olduğum yerde olmak istedim. Kanser hastaları için tedavi süreci bir şekilde geçiyor. İlacı alıyorsunuz ve o ilacın bazı yan etkileri oluyor ama en önemli şey psikolojik olarak bu süreci atlatabilmek.”

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