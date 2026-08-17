  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suç şebekelerine darbe üstüne darbe! Dev servetlerine tamamen el konuldu! Menderes'te kirli pazarlıklar ellerinde patladı! CHP yönetimi kendi meclis üyelerine disiplin sopası salladı! Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atamalar yapıldı Trump, Güney Kore'nin kendisini çok kızdırdığını açıkladı: İran için aradım ‘hayır’ dediler! Ben de ‘bir dakika’ dedim! Erdoğan, Burnham'ı tebrik etti Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında Özgür Özel bu kez İtalya’ya ağladı: Biz Avrupa için daha güvenilir ortak oluruz! Rusya'da akaryakıt krizi! Benzin sıkıntısı yeniden ülkeye yayıldı Bakan Fidan, Arakçi ile görüştü: Hürmüz Boğazı ve ateşkes ele alındı Maduro'nun oğlundan İsrail’e yeşil ışık! Kipa taktı, sinagog ziyaret etti
Sağlık Kanser hastalarının büyük umudu: Binlerce yıllık gizli şifanın gücü neler oluyor dedirttiriyor
Sağlık

Kanser hastalarının büyük umudu: Binlerce yıllık gizli şifanın gücü neler oluyor dedirttiriyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kanser hastalarının büyük umudu: Binlerce yıllık gizli şifanın gücü neler oluyor dedirttiriyor

Arıların ürettikleri balın, polenin, propolisin ve hatta zehrin sağlık adına pek çok faydası bulunuyor... Arılar şimdi de kanser hastaları için umut oldu. Binlerce yıllık gizli şifa kaynağı bal, içerisindeki kalsiyum sayesinde beynin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Arıların ürettikleri balın, polenin, propolisin ve hatta zehrin sağlık adına pek çok faydası olan arılar şimdi de kanser hastaları için umut oldu.

Fizik kurallarına göre uçması bile mümkün olmayan arıların kanat ağırlıklarının 6-7 katını taşıyabildikleri belirtildi. Halbuki uçmak için her bir kanadın vücuttan bir buçuk kat büyük olması gerekiyor. Bir arı ortalama 50 günlük hayatı boyunca hiç durmadan çalışıyor. Son yıllarda ülkemizde kullanımı artan propolis, arıların bitkilerden ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir madde. Arılar, kovana giren ve taşıyamayacakları kadar büyük böcekleri öldürüp bu sıvıyla kaplıyor. Böylece mumyalanmış olan yabancı varlıklar kovan içinde mikrop tehlikesi de oluşturmuyor. İnsanlar da arıların ürettiği bu maddeyi sağlık için tüketiyor.

“Penisilini boşver propolisi var”

1 miligram propolis, yaklaşık 20 miligram penisiline tekabül ediyor. Propolisin yanı sıra polen ve arı sütü de şifa kaynağı. Türkiye’de arıcılıkta önemli adımlar atılırken, propolis bilhassa kanser hastaları için yeni bir umut oldu. Propolisin hücre yenileyisi, bağışıklık destekleyici, antikanserojen bileşenler içermesi, propolisi önemli kılıyor

Diğer yandan “arı havası”nın Almanya’da kullanılmasına çok uzun yıllar önce başlandı. Arı havasının özelikle astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında yüzde 80’e varan iyileşme sağladığı, arıcılıkla uğraşan insanların kovanın havasını içlerine çektikleri için baş ağrısından korundukları ifade ediliyor.

Arıların bitki yaprak ve gövdelerinden topladığı reçineleri işleyerek ürettiği propolis, yüksek antioksidan ve flavonoid içeriği sayesinde doğadaki en güçlü doğal koruyucu maddelerden biridir. Arılar bu güçlü maddeyi kovanlarını dış tehditlerden, mikroplardan ve bakterilerden korumak için kullanır. Propolis, arıların bitkilerden topladığı reçinemsi doğal bir maddedir. Bağışıklığı destekler ve antioksidan özellik taşır. Laboratuvar testlerinde kanser hücrelerine karşı olumlu etkiler gösterse de, doğrudan kanseri tedavi ettiğine dair kesin insan kanıtı yoktur. Arıların yük taşıma kapasitesi ise fiziksel yapılarıyla ilgili ilginç bir doğa olaydır.

Propolis ve Kanser Üzerine Bilinenler

Hücre çalışmalarında tümör karşıtı etkiler görüldüğü rapor edilmiştir. Gerçek hastalarda kanseri tek başına iyileştirdiği klinik olarak kanıtlanmamıştır. Kemoterapi sürecinde bazı yan etki ve yaraların hafiflemesine destek olabilir. Doktorlara danışmadan standart kanser tedavisi yerine kullanılmamalıdır. Arı ürünlerinin ve arı zehrinde bulunan melittin gibi bileşenlerin laboratuvar ortamında kanser hücreleri üzerinde etkili olduğunu gösteren pek çok bilimsel çalışma bulunmaktadır. 

Saksıda maydanoz yetiştirmenin tüm püf noktaları!
Saksıda maydanoz yetiştirmenin tüm püf noktaları!

Kadın - Aile

Saksıda maydanoz yetiştirmenin tüm püf noktaları!

Kuruyan orkidenin köküne onu dökerseniz...
Kuruyan orkidenin köküne onu dökerseniz...

Kadın - Aile

Kuruyan orkidenin köküne onu dökerseniz...

Cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi! Hindistan cevizi yağı kullanın
Cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi! Hindistan cevizi yağı kullanın

Kadın - Aile

Cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi! Hindistan cevizi yağı kullanın

MasterChef'te yarışmacılar bol malzemeli yemekle gönülleri fethetti!
MasterChef'te yarışmacılar bol malzemeli yemekle gönülleri fethetti!

Kadın - Aile

MasterChef'te yarışmacılar bol malzemeli yemekle gönülleri fethetti!

Limon diyeti ile 1 haftada 2 kilo nasıl verilir?
Limon diyeti ile 1 haftada 2 kilo nasıl verilir?

Kadın - Aile

Limon diyeti ile 1 haftada 2 kilo nasıl verilir?

Saksıda maydanoz yetiştirmenin tüm püf noktaları!
Saksıda maydanoz yetiştirmenin tüm püf noktaları!

Kadın - Aile

Saksıda maydanoz yetiştirmenin tüm püf noktaları!

Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?
Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Kadın - Aile

Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 
Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Kadın - Aile

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Salçalı makarnanın tarifinde bu hatayı yapıyoruz! 

Turistler akın ediyor, en çok macera tutkunları doyamıyor: Antalya'da göreni büyülüyor
Turistler akın ediyor, en çok macera tutkunları doyamıyor: Antalya'da göreni büyülüyor

Gezi

Turistler akın ediyor, en çok macera tutkunları doyamıyor: Antalya'da göreni büyülüyor

Büyüme ağrısı demeyin sebebi sever hastalığı olabilir! Uzmanı uyardı: Belirtilerini açıkladı
Büyüme ağrısı demeyin sebebi sever hastalığı olabilir! Uzmanı uyardı: Belirtilerini açıkladı

Kadın - Aile

Büyüme ağrısı demeyin sebebi sever hastalığı olabilir! Uzmanı uyardı: Belirtilerini açıkladı

Türkiye’nin kayısıdaki gücü dudak uçuklatıyor
Türkiye’nin kayısıdaki gücü dudak uçuklatıyor

Aktüel

Türkiye’nin kayısıdaki gücü dudak uçuklatıyor

İtalyan otomobil devi Ferrari’nin inanılmaz rekoru: Müzayedeye çıktı! Hazır olun rakam dudak uçuklattı
İtalyan otomobil devi Ferrari’nin inanılmaz rekoru: Müzayedeye çıktı! Hazır olun rakam dudak uçuklattı

Otomotiv

İtalyan otomobil devi Ferrari’nin inanılmaz rekoru: Müzayedeye çıktı! Hazır olun rakam dudak uçuklattı

Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam
Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam

Kadın - Aile

Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam

Soyulup dökülen duvar boyasının rengi sinyalmiş: Bu yollar nedeniyle değişmiş
Soyulup dökülen duvar boyasının rengi sinyalmiş: Bu yollar nedeniyle değişmiş

Kadın - Aile

Soyulup dökülen duvar boyasının rengi sinyalmiş: Bu yollar nedeniyle değişmiş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23