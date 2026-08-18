60 günlük süre doldu! ABD'den İran'a operasyon hazırlığı

ABD ile İran arasındaki 60 günlük mutabakat süresinin sona ermesiyle bölgede savaş endişesi yeniden yükseldi. Trump’ın Hürmüz Boğazı ve Umman’a yönelik açıklamaları tansiyonu artırırken, gazeteci Mete Sohtaoğlu, ABD’nin Task Force Falcon Strike adlı İHA filosunu Orta Doğu’ya sevk edeceğini ve hamlenin İran’ı caydırmayı amaçladığını söyledi.

ABD ve İran arasında müzakere süreci devam etmesine rağmen Trump'ın açıklamaları ve 60 günlük mutabakat anlaşmasının dolmasıyla bölgedeki saldırı gerilimi sürüyor.

İRAN'IN ARDINDAN UMMAN'A GÖZDAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazının çok yakında "ABD toprağı" ilan edileceğini öne sürerken, İran'ın yanı sıra gözünü Umman'a çevirerek tehditler savurdu. Trump ABD'nin Hürmüz Boğazındaki faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda Umman'a saldırı yapabileceklerini belirtti.

ABD Başkanı Fox News'e verdiği röportajında İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileri ile gizli iletişim kanalları olduğunu vurgulayarak Tahran yönetiminin teslim olması gerektiğini savundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Orta Doğu'da savaşın genişleme riski günden güne artarken A Haber'de Gündem Özel programına konuşan gazeteci Mete Sohtaoğlu, ABD-İran gerilimine ilişkin son durumu ve olası saldırı senaryolarını değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

EYLÜL VE EKİM AYLARI İÇİN "ASKERİ HAMLE" UYARISI

Körfez'deki iklim şartlarının askeri teknoloji üzerindeki etkisine değinen Mete Sohtaoğlu, "Körfez bölgesinde 50-52 dereceye varan sıcaklık ve kum fırtınalarının olduğu dönem bitiyor. Eylül ve ekim ayı artık Amerikan askeri birlikleri için İran'a bir askeri hamle yapabilmek için havanın berrak olduğu, yani sensörlerin ve erken uyarı sistemlerinin çalışacağı bir dönem." ifadelerini kullandı.

"FALCON STRIKE" İLE İRAN'A YENİ BASKI PLANI

ABD'nin bölgedeki yeni askeri yapılanmasını deşifre eden Sohtaoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri bölgede insansız hava araçlarından (İHA) oluşan yeni bir yapılanmaya gitti. Task Force Falcon Strike (Kartal Vuruşu) ismini taşıyan bu yeni güç, İran için yeni bir saldırı ve hazırlık anlamına geliyor. Daha önce gördüğümüz bombardımanlardan ziyade İran hava sahasını ve kıyıdaki İran birliklerini baskı altına alabilmek için oluşturuldu." dedi.

USS ABRAHAM LINCOLN GEMİSİNDE PSİKOLOJİK KRİZ

Sohtaoğlu, ABD askerlerinin 2o0 günü aşkın süredir Umman Denizi açıklarında olduğunu ve Abraham Lincoln savaş gemisindeki askerlerin temel ihtiyaçları nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirterek "Görselde her ne kadar işler yolunda görünse de durum pek öyle değil. Abraham Lincoln gemisinde 200 gündür denizde olan gemiciler var ve psikolojilerinin pek iyi olmadığı yönünde bilgiler geliyor. Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyleyen Trump'ın ordusu da içeride ciddi bir savaş hali ve yıpranma yaşıyor." açıklamasında bulundu.

İRAN'IN KARŞI TAARRUZ SENARYOSU

Mete Sohtaoğlu bugünden itibaren riskli bir döneme girildiğinin altını çizerken, "İran'da anladığım kadarıyla farklı bir taktik izleyecek. ABD topraklarına saldırmasından ziyade toprakları dışında önlemeye yönelik Tahran'ın karşı bir taarruzu muhtemelen meydana gelebilir." dedi. İran'ın, ABD'nin topraklarına yönelik düzenlediği saldırılarda hedef alınmasını izin vermeyeceğini belirten Sohtaoğlu, "Kulağa çılgınca gelebilir ama İran içerisinde Kuveyt'in işgal edilmesi gibi bazı senaryolar konuşuluyor. Şuan bunu söylemekten imtina ediyorum ama eylül ve ekim aylarının olağanüstü geçeceğini söyleyebilirim." dedi.

TRUMP'TAN UMMAN'A: "YANLIŞ YAPARSANIZ BOMBALARIZ"

Orhan Sali, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmazsa Umman'a saldırı yapacağına dair açıklamalarını hatırlatarak; "Trump'tan bugün çok ilginç bir açıklama geldi; 'Umman'ı bombalayabiliriz' dedi. Eğer İran konusunda yanlış yaparlarsa, yani Amerikan çıkarlarının aleyhine bir mutabakat sağlanırsa bu tehdit masada." dedi.

Sohtaoğlu ise bir mutabakatın olduğuna dikkat çekerek; "İran, Umman üzerinden bir kuzey rotası oluşturup ticari ve insani yardımları bu yolla geçirmek istiyor. Eğer Umman ve İran anlaşırsa Amerikan ablukası boşa düşüyor. Trump tam da bu noktada Umman'ı açıkça tehdit ediyor." ifadeleriyle Trump'ın Devrim Muhafızları'yla yaptığı iddia ettiği gizli pazarlığın bu durum olabileceğini ifade etti.

TASK FORCE FALCON STRİKE NEDİR?

Task Force Falcon Strike, ABD'nin Orta Doğu'da kullanmak üzere oluşturduğu İHA ağırlıklı bir operasyon gücü olarak öne çıkıyor. Bu yapı; keşif, istihbarat, gözetleme ve gerektiğinde saldırı görevlerinde kullanılabilecek insansız hava araçlarından oluşuyor. Filonun bölgeye sevk edilmesi, Washington'ın İran üzerindeki askeri baskıyı ve caydırıcılığı artırma hazırlığı olarak değerlendiriliyor.