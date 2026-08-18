Müslümanların ev ve arazilerini dağıtacaklar! İsrail Filistin’e yüz binlerce Yahudi getirecek

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, önümüzdeki 10 yıl içinde Kuzey Amerika ve Avrupa'dan bir milyon Yahudi göçmeni İsrail'e getirmeyi amaçlayan ulusal bir plan hazırladıklarını belirtti.

Smotrich çarşamba günü The Jerusalem Post'a verdiği röportajda, diasporadaki toplulukların İsrail'in standart ihale sürecinden geçmeden toplu halde arazi ve konut tahsis edilmesini mümkün kılacak bir yasal düzenleme istediğini söyledi.

Smotrich, taslağı yaklaşık altı hafta önce Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunduğunu belirtti ve "Şimdi Yahudi göçünü ele almamız ve güvenlik ile yerleşimlere nasıl yaklaştıysak aynı ölçekte, aynı yatırımla ve aynı yoğunlukta bu konuyla ilgilenmemiz gerekiyor" dedi.

Planın temel unsuru, 1990'larda eski Sovyetler Birliği'nden gelen Yahudiler için on binlerce konut inşa edilen Ariel Şaron dönemindeki programlara benzer şekilde geniş çaplı kamu konut inşasına geri dönülmesi.

Yasal düzenleme kapsamında toplulukların yerleştirilmesine yönelik projeler ihale ve planlama şartlarından muaf tutulacak. Böylece devlet, yeni gelecek bir topluluğa bir blok binayı veya bütün bir mahalleyi tahsis edebilecek. Bu alanlar topluluk ve müteahhitle önceden planlanacak ve okul, sinagog ile diğer toplumsal kurumları da içerecek.

Smotrich, Fransa'daki Yahudi cemaatini örnek gösterdi ve bu tür topluluklara yapılacak çağrının bütünlüklerini koruyarak gelmeleri yönünde olacağını söyledi. Smotrich "Hahamınızla gelin, okulunuzla gelin, cemaatinizle gelin" şeklinde konuştu.

Programı yalnızca ideolojik değil, ekonomik açıdan da değerlendiren Smotrich, "Maliye Bakanı olarak söylüyorum, bu bir harcama değil, yatırımdır" dedi.

İsrail, bölgedeki Yahudi nüfusunu artırmak için dünya genelinden Yahudi göçünü yoğun şekilde kullanıyor.

İsrail yönetimleri uzun yıllardır Filistin'e Yahudi göçünü teşvik eden politikalar uyguluyor.

Kaynak: Mepa News