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Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

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Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Mürdüm eriği; faydaları saymakla bitmeyen bir şifa kaynağı...

#1
Foto - Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Mürdüm eriği tezgâhlarda yer almaya başladı. Yüksek lif ve antioksidan içeriğiyle bilinen bu mor meyve hakkında bilinenler ezber bozuyor. Peki, mürdüm eriği diyette yağ mı yaktırıyor yoksa gizli bir şeker bombası mı? İşte uzmanların yanıtı ve mürdüm eriğinin az bilinen faydaları…

#2
Foto - Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Derin mor rengini veren güçlü antioksidan bileşikleriyle bilinen mürdüm eriği, sonbaharın en sevilen meyvelerinden biri. Ancak içeriğindeki doğal şeker oranı ve glisemik indeksi, hem kilo vermek isteyenlerin hem de kan şekerini dengede tutmaya çalışanların aklında soru işaretleri oluşturuyor.

#3
Foto - Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Doğru miktarda ve doğru şekilde tüketildiğinde vücuda mucizevi etkiler sunan bu meyve, porsiyonu kaçırıldığında ise tam tersi bir etki yapabiliyor.

#4
Foto - Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Mürdüm eriğinin zayıflamaya katkısı var. Fakat doğru zamanda ve porsiyonla tüketilmesi gerekiyor. Mürdüm eriği yüksek lif (özellikle pektin) içeriği sayesinde midede hacim kaplar, sindirimi yavaşlatır ve uzun süre tok tutar. Ayrıca bağırsak hareketlerini hızlandırarak ödem ve kabızlık problemlerini çözmeye yardımcı olur. Ancak "zayıflatıyor" düşüncesiyle tabağı doldurmak, içerdiği meyve şekeri (fruktoz) nedeniyle kilo verme sürecini durdurabilir.

#5
Foto - Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Mürdüm eriğinin zayıflamaya katkısı var. Fakat doğru zamanda ve porsiyonla tüketilmesi gerekiyor. Mürdüm eriği yüksek lif (özellikle pektin) içeriği sayesinde midede hacim kaplar, sindirimi yavaşlatır ve uzun süre tok tutar. Ayrıca bağırsak hareketlerini hızlandırarak ödem ve kabızlık problemlerini çözmeye yardımcı olur. Ancak "zayıflatıyor" düşüncesiyle tabağı doldurmak, içerdiği meyve şekeri (fruktoz) nedeniyle kilo verme sürecini durdurabilir.

#6
Foto - Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Mürdüm eriğinin en az bilinen ama bilimsel olarak kanıtlanmış en büyük faydası, kemik yoğunluğunu koruma ve osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltma yeteneğidir. İçeriğindeki yüksek bor minerali, K vitamini ve mor rengini veren antosiyaninler sayesinde kemik hücrelerinin yıkımını yavaşlatır. Özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarda görülen kemik kaybına karşı doğal bir koruyucu kalkan görevi görür.

#7
Foto - Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Aç Karnına Tek Başına Yemek: Şekerin kana karışma hızını yavaşlatmak için yanında mutlaka 2-3 adet ceviz veya 1 kâse yoğurt ile tüketilmelidir.

#8
Foto - Mürdüm eriğinin bilinmeyen gerçek faydası ortaya çıktı: Zayıflatıyor mu, şeker mi yükseltiyor?

Kuruduğunda Porsiyonu Kaçırmak: 1 porsiyon taze mürdüm eriği 2-3 adet iken, kuru mürdüm eriğinde bu sınır 1-2 adettir. Kabuğunu Soyarak Yemek: Mürdüm eriğinin en güçlü antioksidanları ve lif kaynağı tam olarak mor kabuğunda bulunur. Yıkadıktan sonra kabuğuyla tüketilmesi şarttır.

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