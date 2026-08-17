İtalyan otomobil devi Ferrari’nin tartışılan modeli müzayedeye çıktı: Hazır olun rakam dudak uçuklattı

Ferrari eleştirilere yanıt verdi Ferrari'nin baş tasarım sorumlusu Flavio Manzoni ise Luce'ye yönelik eleştirileri inovasyon sürecinin doğal bir parçası olarak değerlendirdi. Manzoni, insanların yeni Ferrari modelini zaman içerisinde daha fazla takdir edeceğine inandığını ifade etti. Luce'nin tanıtımı uluslararası çapta da büyük ilgi gördü. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Papa Leo'nun da Ferrari'nin yeni elektrikli modelini incelemek üzere davet edildiği aktarıldı. Müzayedeye çıkarılan Ferrari Luce diğerlerinden farklı Kaliforniya'da RM Sotheby's tarafından düzenlenen Ferrari müzayedesinde satışa sunulan Luce ise standart modellerden farklı özelliklerle hazırlandı. Otomobilin benzersiz beyaz kaplaması, özel jantları, özel üretim frenleri ve yalnızca bu araca özgü parçaları bulunuyor. Sotheby's, açık artırmayı Ferrari Luce'nin ilk seri üretim örneğine sahip olmak için eşsiz bir fırsat olarak nitelendirdi. Aracın yeni sahibinin kimliği ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Ferrari Luce müzayedede rekor kırdı Açık artırmanın ilerleyen dakikalarında verilen teklifler Ferrari Luce'nin tahmini satış değerinin çok üzerine çıktı. Otomobil, normal fiyatının yaklaşık 35 katını aşan bir bedelle alıcı buldu. Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili için ödenen rakam tam 40 milyon dolar oldu. Böylece Luce'nin, açık artırmada satılan yeni bir otomobil için rekor kırdığı bildirildi. Üstelik 40 milyon dolarlık satış bedeli Ferrari'nin kasasına girmeyecek. Sotheby's tarafından yapılan açıklamaya göre müzayededen elde edilen gelirin tamamı Ferrari Vakfı'nın eğitim programlarına bağışlanacak. Dünyanın en güçlü Ferrari modeli, toplam 1.200 beygir (1.200 hp) güç üreten hibrit V6 motorlu yeni nesil hiper otomobil Ferrari F80'dir. Le Mans yarışlarındaki 499P modelinden esinlenen 3.0 litrelik çift turbolu V6 motoru ve elektrikli aks sistemiyle tarihinin en yüksek güç seviyesine ulaşmıştır.