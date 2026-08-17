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Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam İtalyan otomobil devi Ferrari’nin tartışılan modeli müzayedeye çıktı: Hazır olun rakam dudak uçuklattı Suriye ve ABD'den İstanbul'da kritik zirve! Piramitler nasıl yapıldı? Hala çözemediler! Bir iddia daha Bakan Göktaş’tan evlilik kredisinden yararlanan gençlere yeni müjdeler: İŞKUR'da öncelik, TOKİ’de özel kontenjan!
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İtalyan otomobil devi Ferrari’nin tartışılan modeli müzayedeye çıktı: Hazır olun rakam dudak uçuklattı

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İtalyan otomobil devi Ferrari’nin tartışılan modeli müzayedeye çıktı: Hazır olun rakam dudak uçuklattı

Dünyanın en iyi elektrikli otomobili devi Ferrari Luce, açık artırmada 40 milyon dolarlık rekor fiyata satılarak piyasayı salladı. İtalyan otomobil devi Ferrari'ye müzayede verilen rakam dudak uçuklattı.

#1
Foto - İtalyan otomobil devi Ferrari’nin tartışılan modeli müzayedeye çıktı: Hazır olun rakam dudak uçuklattı

İtalyan otomobil devi Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili Luce, markanın tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanıtıldı. Elektrikli araç pazarına adım atan Ferrari, böylece Tesla ve Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin güçlü olduğu alanda yeni bir rekabete dahil oldu.

#2
Foto - İtalyan otomobil devi Ferrari’nin tartışılan modeli müzayedeye çıktı: Hazır olun rakam dudak uçuklattı

Luce'nin tasarımında teknoloji dünyasının yakından tanıdığı bir isim de yer aldı. Apple'ın iPhone başta olmak üzere birçok ikonik ürününün tasarımında rol oynayan Sir Jony Ive, Ferrari'nin yeni elektrikli otomobilinin geliştirilmesine katkıda bulundu.

#3
Foto - İtalyan otomobil devi Ferrari’nin tartışılan modeli müzayedeye çıktı: Hazır olun rakam dudak uçuklattı

Ferrari Luce neden eleştirildi? BBC'nin haberine göre Ferrari Luce'nin özellikleri, otomobilin tanıtılmasının ardından otomobil tutkunları arasında tartışmaya yol açtı. Özellikle tamamen elektrikli olması ve beş koltuklu tasarımı, Ferrari'nin geleneksel spor otomobil anlayışından uzaklaştığı yönünde yorumlara neden oldu. Eleştiriler yalnızca otomobil tutkunlarıyla sınırlı kalmadı. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve Ferrari'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Luca Cordero di Montezemolo da modele ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Montezemolo, yeni otomobilin “bir efsanenin yok olmasına yol açma riski taşıdığını” söyledi.

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Foto - İtalyan otomobil devi Ferrari’nin tartışılan modeli müzayedeye çıktı: Hazır olun rakam dudak uçuklattı

Ferrari eleştirilere yanıt verdi Ferrari'nin baş tasarım sorumlusu Flavio Manzoni ise Luce'ye yönelik eleştirileri inovasyon sürecinin doğal bir parçası olarak değerlendirdi. Manzoni, insanların yeni Ferrari modelini zaman içerisinde daha fazla takdir edeceğine inandığını ifade etti. Luce'nin tanıtımı uluslararası çapta da büyük ilgi gördü. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Papa Leo'nun da Ferrari'nin yeni elektrikli modelini incelemek üzere davet edildiği aktarıldı. Müzayedeye çıkarılan Ferrari Luce diğerlerinden farklı Kaliforniya'da RM Sotheby's tarafından düzenlenen Ferrari müzayedesinde satışa sunulan Luce ise standart modellerden farklı özelliklerle hazırlandı. Otomobilin benzersiz beyaz kaplaması, özel jantları, özel üretim frenleri ve yalnızca bu araca özgü parçaları bulunuyor. Sotheby's, açık artırmayı Ferrari Luce'nin ilk seri üretim örneğine sahip olmak için eşsiz bir fırsat olarak nitelendirdi. Aracın yeni sahibinin kimliği ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Ferrari Luce müzayedede rekor kırdı Açık artırmanın ilerleyen dakikalarında verilen teklifler Ferrari Luce'nin tahmini satış değerinin çok üzerine çıktı. Otomobil, normal fiyatının yaklaşık 35 katını aşan bir bedelle alıcı buldu. Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili için ödenen rakam tam 40 milyon dolar oldu. Böylece Luce'nin, açık artırmada satılan yeni bir otomobil için rekor kırdığı bildirildi. Üstelik 40 milyon dolarlık satış bedeli Ferrari'nin kasasına girmeyecek. Sotheby's tarafından yapılan açıklamaya göre müzayededen elde edilen gelirin tamamı Ferrari Vakfı'nın eğitim programlarına bağışlanacak. Dünyanın en güçlü Ferrari modeli, toplam 1.200 beygir (1.200 hp) güç üreten hibrit V6 motorlu yeni nesil hiper otomobil Ferrari F80'dir. Le Mans yarışlarındaki 499P modelinden esinlenen 3.0 litrelik çift turbolu V6 motoru ve elektrikli aks sistemiyle tarihinin en yüksek güç seviyesine ulaşmıştır.

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