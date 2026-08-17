Bağcılar’da dehşet: Komşusunu bıçakladı, sokağa çıkıp önüne gelen 3 kişiyi vurdu: 4 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Bağcılar’da iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, tartıştığı komşusunu bıçakladıktan sonra evinden aldığı silahla sokağa çıkarak rastgele ateş açarak 3 kişiyi daha yaraladı.
Dehşet olay, akşam saatlerinde Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde meydana geldi. İki komşu arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli, tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladıktan sonra evine gitti.
Bir süre sonra şüpheli, evdeki silahını alarak sokağa doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu kavga ile alakası olmayan 3 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaparken, polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.