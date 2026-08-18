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Ekonomi
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Yarım asırlık otobüs devi iflas bayrağını çekti

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Yarım asırlık otobüs devi iflas bayrağını çekti

Artan maliyetler ve sürekli şirketin zarar bildirmesinin ardından 47 yıllık otobüs firması kapanmak zorunda kaldı.

#1
Foto - Yarım asırlık otobüs devi iflas bayrağını çekti

Küresel ekonomik kriz, etkisini hemen hemen her sektörde gösteriyor. Türkiye de dahil, dünyanın dört bir yanında köklü şirketleri de kapsayan çıkmaz bir sokak var. Öyle ki 47 yıllık otobüs firması da artık kepenk indirenler arasında.

#2
Foto - Yarım asırlık otobüs devi iflas bayrağını çekti

Tam 47 yıldır yollarda olan köklü otobüs firması Community Transport for Nottingham (CT4N), ekonomik zorluklara yenik düşerek iflas bayrağını çekti. Şirket, tüm operasyonlarını anında durdurduğunu açıkladı.

#3
Foto - Yarım asırlık otobüs devi iflas bayrağını çekti

Bölge ulaşımının demirbaşlarından biri olan firmanın iflas kararı almasıyla, 76 çalışanın büyük bir kısmı bir anda kendisini kapının önünde buldu.

#4
Foto - Yarım asırlık otobüs devi iflas bayrağını çekti

YILLARIN DEVİ SESSİZ SEDASIZ İFLAS ETTİ Tarihi 1979 yılına dayanan köklü geçmişiyle Nottinghamshire ve Derbyshire genelinde 20'den fazla hatta mekik dokuyan Community Transport for Nottingham (CT4N), faaliyetlerini resmen durdurduğunu açıkladı.

#5
Foto - Yarım asırlık otobüs devi iflas bayrağını çekti

Dev otobüs firmasının yönetiminin, borçları yapılandırmak ve ayakta kalabilmek adına attığı tüm adımlara rağmen, mali kriz engeli kaldırılamadı. Yönetim kurulunun aldığı radikal kararla ise köklü şirket resmen iflas sürecine girerek tüm seferlerini durdurdu.

#6
Foto - Yarım asırlık otobüs devi iflas bayrağını çekti

1979 yılından bu yana Nottinghamshire ve Derbyshire bölgelerinde hizmet veren CT4N, 20'den fazla hatta mekik dokuyordu. Şirket yönetimi, borçları yapılandırmak ve ayakta kalabilmek için çeşitli formüller denese de başarılı olamadı. Yapılan resmi açıklamada, artan yakıt, sigorta, araç bakım ve personel giderlerinin yanı sıra sektördeki düzenleyici baskıların operasyonları sürdürülemez hale getirdiği vurgulandı. Yani, her taraftan sıkışan şirket, çareyi kepenk kapatmakta buldu. Son olarak CT4N'nin iflasıyla birlikte, özellikle 18 numaralı otobüs hattı ve diğer güzergahlarda ciddi ulaşım sorunları baş gösterdi. Yerel ulaşım ağları, bu boşluğu doldurmak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için acil alternatif hatlar devreye sokmaya başladı.

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