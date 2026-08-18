Yarım asırlık otobüs devi iflas bayrağını çekti

1979 yılından bu yana Nottinghamshire ve Derbyshire bölgelerinde hizmet veren CT4N, 20'den fazla hatta mekik dokuyordu. Şirket yönetimi, borçları yapılandırmak ve ayakta kalabilmek için çeşitli formüller denese de başarılı olamadı. Yapılan resmi açıklamada, artan yakıt, sigorta, araç bakım ve personel giderlerinin yanı sıra sektördeki düzenleyici baskıların operasyonları sürdürülemez hale getirdiği vurgulandı. Yani, her taraftan sıkışan şirket, çareyi kepenk kapatmakta buldu. Son olarak CT4N'nin iflasıyla birlikte, özellikle 18 numaralı otobüs hattı ve diğer güzergahlarda ciddi ulaşım sorunları baş gösterdi. Yerel ulaşım ağları, bu boşluğu doldurmak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için acil alternatif hatlar devreye sokmaya başladı.