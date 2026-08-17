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İtalyan otomobil devi Ferrari’nin inanılmaz rekoru: Müzayedeye çıktı! Hazır olun rakam dudak uçuklattı Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam Soyulup dökülen duvar boyasının rengi sinyalmiş: Bu yollar nedeniyle değişmiş 1500 yıllık mezardan altın kadın ayakkabısı çıktı
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Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam

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Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam

Çoğumuzun banyo ve mutfak da dahil olmak üzere evimizin birçok alanında fayans kullandığı bir gerçektir . İyi görünümlü, uzun ömürlü, suya dayanıklı ve genel olarak bakımı kolay bir zemin isteyen ev sahipleri arasında ilk tercihtir. Hemen yer karolarınızın ömrünü uzatmak istiyorsanız onları birbirine bağlayan derz dolguları da temizlemelisiniz.

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Foto - Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam

Ayakkabılarımızdan gelen kiri yer karolarına aktarıyoruz, banyo karolarında su ve sabun köpüğü birikiyor ve fayanslar ne kadar kirlenirse onları yapıştıran harç da o kadar kirleniyor. Fayansların temizlenmesi genellikle kolay olsa da , harç söz konusu olduğunda, bu tamamen farklı bir uygulama ister. Derz dolgusu oldukça kolay kirlenme eğilimindedir peki derz aralarındaki kiri nasıl çıkaracağınızı çoğu zaman bilemiyoruz.

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Foto - Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam

Yer karolarınızın ömrünü uzatmak istiyorsanız onları birbirine bağlayan derz dolguları da temizlemelisiniz. Harçta çok miktarda kir birikirse, karoların arasından geçmeye başlayabilir. Fayansları onarmak zaman ve çok miktarda para alır. Harcı temizlemekle uğraşmanızın bir başka - ve en önemli - nedeni hijyendir. Evinizde bakterileri deli gibi toplayan bir yer varsa, o da yer karoları arasındaki o küçük boşluktur, duş karolarında yaşayan bakteri sayısından bahsetmiyoruz bile. Bu ortam nem ve sıcaklıkla doludur ve sık sık temizlenmezse küf ve en aşırı durumlarda tehlikeli siyah küf gelişebilir . Ancak asıl sorun, siyah küf sporları havaya karıştığında ve siz onları solursanız ortaya çıkar, çünkü zamanla siyah küfe maruz kalmak solunum sorunlarına neden olabilir.

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Foto - Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam

Ve son olarak, evinizin derz dolgusunu temizlemek, evinizin genel olarak daha iyi görünmesini sağlayacaktır. Fayanslar arasındaki derzleri temizlemek için çok sayıda yöntem vardır, ancak çoğunun ana bileşenleri olarak toksik kimyasallar içerdiğini söylemeye gerek yoktur. Ancak her zaman olduğu gibi son derece zararlı ürünlerle çevreyi kirletmeye devam etmek istemeyenler için doğal seçenekler var. Kimyasallar çok etkilidir, ancak çevre dostu alternatifler daha çok etkilidir.

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Foto - Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam

SODYUM PERKARBONAT Bu bileşiğin ismine aşina olmayabilirsiniz. Bu ünlü temizleyici ve beyazlatıcının temeli, sodyum bikarbonatın - diğer adıyla kabartma tozu - kuzeni olan sodyum perkarbonattan başkası değildir. Sodyum perkarbonat suyla karıştırıldığında, parçalanır ve temel oksijeni serbest bırakır , bu daha sonra harcınızdaki her türlü pisliğe yapışarak bakterileri, küfü öldürür. Bu malzemeye dikkat edin, çünkü harç temizliğinde yıldız eko-temizleyicilerimden birisi olacaktır. SİRKE. Çevre dostu temizlik setinizin içinde sirke yoksa, gerçek bir çevre dostu temizlik seti değildir, nokta. Bu doğal asit çok amaçlı bir üründür ve kaç yıl geçerse geçsin, yüzeylere nüfuz etme ve kirleri çıkarma konusundaki olağanüstü nitelikleri sayesinde en iyi doğal temizleyiciler listesinin başında yer alacaktır - yeri geldiğinde tam ihtiyacımız olan şey harcı temizlemek için. Derzleri hiç ovalamadan temizlemenin en pratik yolu beyaz sirke (veya oksijenli su) karışımı kullanmaktır. Bu malzemeleri derz aralarına püskürtüp veya sürerek kimyasal reaksiyonla kirlerin kendi kendine çözünmesini sağlayabilir, ardından sadece ılık suyla durulayabilirsiniz.

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Yorumlar

ata

artık derzler çok daha teknolojik, nano moleküllü, esnek, estetik, hatta fosforik özellikli olmalı... ne o çamur gibi kilosu beş liralık alçıdan hallice darz malzemeleri....
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