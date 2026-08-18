18 Ağustos 2020: Mehmet Ali Tekin'in vefatı (Gazeteci-Yazar)

Ali Tekin 17 Kasım 1955 Kuşça köyü / Bozkır / Konya doğumlu.. Köyünde başladığı ilkokulu İstanbul’da bitirdi. 1978 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra bir süre Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudu. İlk siyasi faaliyetlerine ortaöğretim yıllarında, MTTB Merkez Orta Öğretim Komitesinde başladı. 1976 senesinde Akıncılar Derneğinde kültür müdürü olarak yer aldı.







1979 senesinde Sıkıyönetim tarafından bir süre gözaltına alındı. Bir yıl sonra Afganistan’a gitti. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında Dünya İslamcı Öğrenciler Birliği Türkiye Temsilcisi olduğu iddiasıyla, hakkında dava açıldı, bir ay hapis cezası aldı, cezası tecil edildi. 1981 senesinde Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölümüne girdi.







Siyasi faaliyetleri nedeniyle bitirtemedi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1990 yılından itibaren bir grup arkadaşıyla üç yıl Tevhid (36 sayı) dergisini çıkardı.



1992 yılında iki ay Bosna Hersek’te gazeteci olarak bulundu. 1993 yılında yayınlanmaya başlayan Selam gazetesinin 1995 yılından itibaren sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Aynı yıl gazeteci olarak Çeçenistan’a gitti. Yurda döndükten sonra, arkadaşı Talip Özçelik’le birlikte, Bosna ve Çeçenistan’da çektikleri “Zulüm Resimleri”ni; İstanbul, Ankara, Kayseri ve Malatya’da sergiledi.



1995 yılında Çeçenistan’a ikinci kez giderken Rus askerlerine yakalanıp bir yıl kadar hapis yattıktan sonra yargılanıp serbest bırakıldı. 1996 yılında Selam gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olarak hakkında yirmi beş dava açıldı. Bir yazıdan dolayı bir yıl hapis cezası aldı. Cezası 1999 senesinde çıkarılan bir kanunla ertelendi.







6 Mayıs 2000 tarihinde başlatılan “Umut Operasyonu”nda gözaltına alındı ve tutuklanarak Eskişehir Özel Tip Cezaevine konuldu. Beş yıl süren mahkeme sonucunda, on iki yıl altı ay ağır hapis cezasına çarptırıldı ve Topluma Kazandırma Yasası’ndan yararlandırılmasına karar verilerek cezası altı yıla indirildi, 2005 yılında tahliye edildi.



Gazeteci yazar Mehmet Ali Tekin, 18 Ağustos 2020 günü geçirdiği kalp krizi sebebiyle 65 yaşında hayatını kaybetti.



ESERLERİ:



Şehidlerimiz 1. Cilt (1999), Çeçen Direnişi (2001), Bir Soykırım Bir Direniş Bir Tanık – Rus Zindanlarında (2002), Direniş Yolunda Bir Şehid (tsz), Tarihî Coğrafî Kültürel Yönüyle Bozkır (2006).