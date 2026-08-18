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Dünya Akılalmaz ameliyat: Hastadan 3 kiloluk tek parça taş çıkarıldı!
Dünya

Akılalmaz ameliyat: Hastadan 3 kiloluk tek parça taş çıkarıldı!

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Akılalmaz ameliyat: Hastadan 3 kiloluk tek parça taş çıkarıldı!

Sri Lanka’nın doğusundaki Trincomalee kentinde doktorlar, inme sonrası hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki hastanın mesanesinde olağanüstü büyüklükte bir taş tespit etti. BBC’nin haberine göre doktorlar, tarihe geçen bir operasyonla mesanedeki taşı başarıyla çıkardı.

Sri Lanka’nın doğusundaki Trincomalee kentinde doktorlar, inme sonrası hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki hastanın mesanesinde olağanüstü büyüklükte bir taş tespit etti. BBC’nin haberine göre doktorlar, tarihe geçen bir operasyonla mesanedeki taşı başarıyla çıkardı.

Ameliyatı başarıyla yürüten Dr. Prahalahan Balakrishnan , yaptığı açıklamada hastadan 3.1 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 17 santimetre genişliğindeki mesane taşının neredeyse yeni doğan bir bebek ağırlığında olduğuna dikkat çekti ve "Elimizdeki bilgilere göre bu, kaydedilen ve ameliyatla çıkarılan en büyük mesane taşı" ifadesini kullandı.

 

Tahminlerine göre 5 ila 10 yıldır mesanesinde bu taşı taşıyan 55 yaşındaki adamın durumunun iyi olduğunu aktaran Dr. Balakrishnan, diğer sağlık sorunları ve oluşabilecek komplikasyonlar için hastanede tedaviyi sürdürdüklerini vurguladı.

Mesanenin tamamen boşalmaması sonucu kalan idrarın içindeki mineraller ve atık maddelerin kristalleşmeye başlaması sonucu mesane taşları oluşabiliyor. Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki kayıtlara göre bir hastadan ameliyatla çıkarılan en büyük mesane taşı, 2003'te Brezilya'da kayıtlara geçmişti. Bu hastadan, 1.9 kilogram ağırlığında ve 17.9 santimetre uzunluğunda taş çıkarılmıştı.

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