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İSLAM 18 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

18 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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18 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (18 Ağustos 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١٦) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاؗ
(١٧) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقٰىؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(16) Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
(17) Oysa âhiret daha hayırlı ve süreklidir.

(A'lâ Suresi, 87/16-17)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde kurtuluşun, nefsi ve malı arındırıp âhirete hazırlıklı gitmekte olduğu bildirilmişti. 16. âyette ise insanların genellikle geçici dünya hayatı ve zevklerini âhirete tercih ettikleri hatırlatılmaktadır. Oysa âhiret hayatı daha hayırlı, kalıcı ve sonsuzdur.

Bu durum, –yüce Allah’ın rahmetinin bir tecellisi olarak– inkârcıları bir kere daha uyarmak, müminlere de böylesi yanlışlardan uzak durmaları yolunda telkinde bulunmak üzere 17. âyette vurgulu bir şekilde ifade edilmiştir (ayrıca bk. A‘râf 7/169; Yûsuf 12/109; Duhâ 93/4).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 605


HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde, iki namaz arasında yapılan küçük günahlar affolunur.”

Kaynak: İbn Hacer, 8/357

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