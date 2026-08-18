18 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(١٦) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاؗ

(١٧) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقٰىؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(16) Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

(17) Oysa âhiret daha hayırlı ve süreklidir.



(A'lâ Suresi, 87/16-17) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde kurtuluşun, nefsi ve malı arındırıp âhirete hazırlıklı gitmekte olduğu bildirilmişti. 16. âyette ise insanların genellikle geçici dünya hayatı ve zevklerini âhirete tercih ettikleri hatırlatılmaktadır. Oysa âhiret hayatı daha hayırlı, kalıcı ve sonsuzdur.



Bu durum, –yüce Allah’ın rahmetinin bir tecellisi olarak– inkârcıları bir kere daha uyarmak, müminlere de böylesi yanlışlardan uzak durmaları yolunda telkinde bulunmak üzere 17. âyette vurgulu bir şekilde ifade edilmiştir (ayrıca bk. A‘râf 7/169; Yûsuf 12/109; Duhâ 93/4).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 605



HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)