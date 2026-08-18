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Ekonomi SGK borcunda son tarih belli oldu!
Ekonomi

SGK borcunda son tarih belli oldu!

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SGK borcunda son tarih belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim ve ceza borçlarının taksitlendirilmesine olanak tanıyan tecil düzenlemesinde başvuru sürecinde son döneme girildiğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim ve ceza borçlarının taksitlendirilmesine olanak tanıyan tecil düzenlemesinde başvuru sürecinde son döneme girildiğini duyurdu.

Başvurularını 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayan borçlular, 72 aya varan vade ve yüzde 29 indirimli faiz oranından yararlanabilecek.

SGK’nın yayımladığı 2026/15 sayılı Genelge ile 6183 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tecil ve taksitlendirme şartları borçlular lehine esnetildi.

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