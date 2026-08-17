5000 yıllık kuru kayısı: Türkiye’nin kayısıdaki gücü dudak uçuklatıyor
Binlerce yıllık geçmişiyle sofraların vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kayısı, bugün Türkiye’nin tarımda öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Tarihi kaynaklara göre ana vatanı Türkistan, Orta Asya ve Batı Çin’i kapsayan geniş bir bölge olan kayısının Anadolu’ya uzanan hikâyesi ise yüzyıllar öncesine dayanıyor. Özellikle Malatya ve çevresinde yetiştirilen kayısı, Türkiye’yi dünya üretiminde önemli bir konuma taşırken kuru kayısıda da dikkat çekici bir başarıya imza atıyor.