5000 yıllık kuru kayısı: Türkiye’nin kayısıdaki gücü dudak uçuklatıyor

Kuru ve yaş olarak satışa sunulan kayısı vitamin, mineral, lif, protein ve potasyum gibi besin değerleri açısından oldukça zengindir. Dolayısıyla uzmanlara kilo vermek isteyen kişiler tarafından kayısı zayıflatır mı veya 1 kayısı kaç kalori gibi birtakım sorular yöneltilir. 100 gramlık kayısıda yaklaşık 48 kcal enerji, 9 gramlık da kayısı şeker oranı bulunur. 1 adet orta boy yani 30 gramlık kayısı ise 14.4 kalori miktarı içerir. Kilonuzu korumak ve dengede tutmak için doktor önerisini alarak rahatlıkla kayısı tüketebilirsiniz. Diyet yaparken kayısı tükettiğinizde; kilo kontrolü sağlar. Uzun süre tokluk hissi oluşturur ve gün içinde tüketilen yemeklerin daha az alınmasına yardım eder. Ödem atma konusunda çok başarılıdır. Bağırsakları rahatlatır. Spor öncesinde, yağ yakımı için enerji kaynağıdır. Kilo verirken kan değerlerinin düşmesine engel olur. KAYISILI PAMUK KEK MALZEMELER 3 yumurta 1 su bardağı şeker 1 su bardağı yoğurt Yarım su bardağı sıvı yağ 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu 2 su bardağı un 2 adet küp doğranmış kayısı ÜZERİNE; 2 adet ince dilimlenmiş kayısı 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tarçın YAPILIŞI: Pamuk gibi ağızda eriyen bir kek tarifim var bugün. Çayları demleyin kek yapıyoruz. Yumurtaları şekerle köpürene kadar çırpalım. Üzerine yoğurt ve sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Ayrı yerde un, vanilya ve kabartma tozu karıştıralım. Azar azar ekleyerek köpüğünü bozmadan aynı yönde karıştırarak hamura yedirelim. En son küp kayısıları ekleyip bir iki tur karıştıralım. Yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kalıba hamurumuzu dökelim. Ayrı bir yerde kayısı dilimlerini tarçın ve şekerle karıştırıp hamurun üzerine başvurmadan dizelim. 175 dereceli fırında 40-45 dakika pişirelim. Türkiye, dKuru kayısı üretiminde lider konumdadır. Malatya tek başına Türkiye'deki kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini ve dünya ihtiyacının büyük kısmını karşılamaktadır.