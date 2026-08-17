Soyulup dökülen duvar boyasının rengi sinyalmiş: Bu yollar nedeniyle baştan aşağı değişmiş

3- Kalitesiz boya. Düşük kaliteli boya genellikle daha incedir, daha fazla kat boya gerektirir ve yüzeylere iyi yapışmaz. Bu nedenle daha kısa bir kullanım ömrüne sahiptir ve beklenenden daha hızlı soyulmaya başlar. Çözüm her zaman, yüzey tipinize göre yüksek kaliteli boyayı kullanmaktır. Örneğin, iç mekan boyası dış mekanlarda kullanılmamalıdır. Seçim yapmadan önce araştırmanızı yapın ve müşteri yorumlarını okuyun. Seçtiğiniz boya ve astarın uyumlu olduğundan her zaman emin olun. Hala emin değilseniz, mükemmel kombinasyonu bulmak için profesyonel yardım alın. Boyanızın neden soyulduğunu tespit ettikten ve sorunu düzelttikten sonra, bir sonraki adım her şeye yeniden başlamaktır. Tel fırça, boya kazıyıcı veya zımpara kağıdı kullanarak soyulan boyayı çıkarın. Yüzeye zarar vermemek için hafif baskı uygulayın. Macun bıçağı ve uygun bir yama malzemesi kullanarak delikleri veya çatlakları onarın ve eşit bir yüzey oluşturmak için alanı zımpara kağıdı ile zımparalayın. Tüm dolgular kuruduktan sonra, kiri temizlemek için nemli bir sünger kullanarak yüzeyi temizleyin. Toz veya lifleri temizlemek için temiz bir mikrofiber bez kullanabilirsiniz. Yeni bir kat boya uygulamadan önce yüzeyin en az 24 saat kurumasını bekleyin. Uygun fırça veya rulo kullanarak ilk katı eşit şekilde boyayın. İkinci veya üçüncü katı uygularken de boyanızın bekleme süresini göz önünde bulundurarak işleminize devam edin.