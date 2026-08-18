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Gündem Terör rejimi kaşınmaya başladı! İsrail’den Türkiye sınırında hava saldırısı
Gündem

Terör rejimi kaşınmaya başladı! İsrail’den Türkiye sınırında hava saldırısı

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Terör rejimi kaşınmaya başladı! İsrail’den Türkiye sınırında hava saldırısı

Terör rejimi İsrail’in savaş uçakları, Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib kentinde bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenledi.

Terör rejimi İsrail’in savaş uçakları, komşumuz Suriye'nin İdlib ilindeki terk edilmiş Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenledi. Henüz can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Yerel kaynaklar, saldırıların yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini ve İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı 4 kez hedef aldığını belirtti

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Suriye makamlarından da saldırıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu.

Rejimin devrilmesinin ardından ise İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.

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