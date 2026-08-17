Kanser hastalarının büyük umudu: Binlerce yıllık gizli şifa daha güçlü! Haberi gören neler oluyor diyor...

Arıların ürettikleri balın, polenin, propolisin ve hatta zehrin sağlık adına pek çok faydası olan arılar şimdi de kanser hastaları için umut oldu.

Fizik kurallarına göre uçması bile mümkün olmayan arıların kanat ağırlıklarının 6-7 katını taşıyabildikleri belirtildi. Halbuki uçmak için her bir kanadın vücuttan bir buçuk kat büyük olması gerekiyor. Bir arı ortalama 50 günlük hayatı boyunca hiç durmadan çalışıyor. Son yıllarda ülkemizde kullanımı artan propolis, arıların bitkilerden ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir madde. Arılar, kovana giren ve taşıyamayacakları kadar büyük böcekleri öldürüp bu sıvıyla kaplıyor. Böylece mumyalanmış olan yabancı varlıklar kovan içinde mikrop tehlikesi de oluşturmuyor. İnsanlar da arıların ürettiği bu maddeyi sağlık için tüketiyor.

“Penisilini boşver propolisi var”

1 miligram propolis, yaklaşık 20 miligram penisiline tekabül ediyor. Propolisin yanı sıra polen ve arı sütü de şifa kaynağı. Türkiye’de arıcılıkta önemli adımlar atılırken, propolis bilhassa kanser hastaları için yeni bir umut oldu. Propolisin hücre yenileyisi, bağışıklık destekleyici, antikanserojen bileşenler içermesi, propolisi önemli kılıyor

Diğer yandan “arı havası”nın Almanya’da kullanılmasına çok uzun yıllar önce başlandı. Arı havasının özelikle astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında yüzde 80’e varan iyileşme sağladığı, arıcılıkla uğraşan insanların kovanın havasını içlerine çektikleri için baş ağrısından korundukları ifade ediliyor.

Arıların bitki yaprak ve gövdelerinden topladığı reçineleri işleyerek ürettiği propolis, yüksek antioksidan ve flavonoid içeriği sayesinde doğadaki en güçlü doğal koruyucu maddelerden biridir. Arılar bu güçlü maddeyi kovanlarını dış tehditlerden, mikroplardan ve bakterilerden korumak için kullanır. Propolis, arıların bitkilerden topladığı reçinemsi doğal bir maddedir. Bağışıklığı destekler ve antioksidan özellik taşır. Laboratuvar testlerinde kanser hücrelerine karşı olumlu etkiler gösterse de, doğrudan kanseri tedavi ettiğine dair kesin insan kanıtı yoktur. Arıların yük taşıma kapasitesi ise fiziksel yapılarıyla ilgili ilginç bir doğa olaydır.

Propolis ve Kanser Üzerine Bilinenler

Hücre çalışmalarında tümör karşıtı etkiler görüldüğü rapor edilmiştir. Gerçek hastalarda kanseri tek başına iyileştirdiği klinik olarak kanıtlanmamıştır. Kemoterapi sürecinde bazı yan etki ve yaraların hafiflemesine destek olabilir. Doktorlara danışmadan standart kanser tedavisi yerine kullanılmamalıdır. Arı ürünlerinin ve arı zehrinde bulunan melittin gibi bileşenlerin laboratuvar ortamında kanser hücreleri üzerinde etkili olduğunu gösteren pek çok bilimsel çalışma bulunmaktadır.