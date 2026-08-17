Menderes'te kritik seçim AK Parti'nin: Başkan Erdoğan Asuman Şen'i tebrik etti
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CHP’li İlkay Çiçek’in yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Menderes Belediyesi’nde yapılan başkanvekilliği seçimini AK Parti’nin adayı Asuman Şen kazandı. Meclis salonunu çirkin provokasyonlarla yeltenen CHP ve YP grubunun kaos planları tutmazken, zafer sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayarak Şen’i tebrik etti!
İlkay Çiçek'in yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Menderes Belediyesi'nde yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazandı. Şen'i Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla tebrik etti.
İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yapılan "yolsuzluk" operasyonu kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tutuklandı.
Çiçek'in tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından da bugün, belediyede başkanvekili seçimi yapıldı.
AK Parti, Asuman Şen'i; CHP, Mehmet Ali Akar'ı, Yeni Parti, Barış Gürsoy'u aday gösterdi.
Bağımsız belediye meclis üyesi Mustafa Öztürk de aday olduğunu açıkladı.
OYLAMA GERGİN BAŞLADI
Oylama sırasında ve öncesinde de salonda gerginlik yaşandı.
CHP'liler ikinci turun sonunda, geçersiz 3 oyla ilgili itirazda bulunarak salonu terk etti.,
AK PARTİ KAZANDI
Dördüncü turda seçimi AK Parti'nin adayı Asuman Şen, 13 oy alarak kazandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Seçim sonrası Asuman Şen'i arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrik ettiğini söyledi.
ANKARA'DA DA BİR ARAYA GELELİM"
Şen'i tebrik eden Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum inşallah. Sizlerle bu mutluluğu yaşıyorum. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim. Başarılar diliyorum." dedi.
"İNANDIK VE KAZANDIK"
Asuman Şen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "İnandık ve kazandık. En kısa sürede geleceğim, Cumhurbaşkanım." dedi.
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