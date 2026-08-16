  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş pilotları kaybolmuştu! Katar’ın açıklaması İran’ı küplere bindirdi Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartmıştı! Tribün zorbası tescilli şarlatan gözaltına alındı Mısır'da kritik Gazze diplomasisi! Hamas heyeti Mısır İstihbaratı ile masaya oturdu! Alihan Kuriş günler sonra görüntülendi: Son hali merak ediliyordu Alihan Kuriş ve ekibi yaptırdı! İşte örgütün Almanya’daki 70 milyon Euroluk üssü Bakan Çiftçi’den tribündeki çirkinliğe sert tepki: Holiganizme asla geçit vermeyeceğiz Tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi: 'ABD askeri öldürene ödül vereceğiz' Kuzey Marmara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu Bakan Yumaklı o anları paylaştı Yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması
Gündem Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’lı seçim afişi: Kazanmasına izin vermeyin!
Gündem

Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’lı seçim afişi: Kazanmasına izin vermeyin!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’lı seçim afişi: Kazanmasına izin vermeyin!

Terör devletinin katil başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı ile desteğini kaybettiği Yahudi seçmenlerin oylarını yeniden toplamaya çalışıyor. Nefret kampanyası olarak hazırladıkları seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı da kullanılarak “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin” ifadesi kullanıldı.

Teröristan'da 27 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken partilerin propaganda faaliyetleri de hız kazanmaya başladı. Netanyahu'nun partisi Likud’un Tel Aviv’deki bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer verildi.Başkan Erdoğan ile birlikte İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin fotoğrafları kullanılarak “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin” ifadesi yer aldı.

İsrail’de 27 Ekim’deki seçimler öncesinde siyasilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarındaki artış dikkati çekiyor. Siyonist katiller Türkiye ve Erdoğan nefreti ile desteği kaybettikleri Yahudilerin oylarını yeniden kazanmaya çalışıyor.

Bakırhan’dan o iddialara tepki: Bu, Sayın Erdoğan'a da Bahçeli’ye de haksızlıktır!
Bakırhan’dan o iddialara tepki: Bu, Sayın Erdoğan'a da Bahçeli’ye de haksızlıktır!

Gündem

Bakırhan’dan o iddialara tepki: Bu, Sayın Erdoğan'a da Bahçeli’ye de haksızlıktır!

Tarihi günde Erdoğan’a büyük müjde! Abdullah Özdemir açıkladı
Tarihi günde Erdoğan’a büyük müjde! Abdullah Özdemir açıkladı

Gündem

Tarihi günde Erdoğan’a büyük müjde! Abdullah Özdemir açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi Terörsüz Türkiye vurgusu! 40 yıllık belaya nokta konuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi Terörsüz Türkiye vurgusu! 40 yıllık belaya nokta konuyor!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi Terörsüz Türkiye vurgusu! 40 yıllık belaya nokta konuyor!

Erdoğan liderliğinde Türkiye ümmetin umudu oldu! Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatı
Erdoğan liderliğinde Türkiye ümmetin umudu oldu! Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatı

Gündem

Erdoğan liderliğinde Türkiye ümmetin umudu oldu! Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatı

Erdoğan anlatırken gözyaşları sel oldu! Eşini morga bıraktı, "Nöbetim var" deyip koştu! İşte Abdülmecit Yücel'in hikayesi
Erdoğan anlatırken gözyaşları sel oldu! Eşini morga bıraktı, “Nöbetim var” deyip koştu! İşte Abdülmecit Yücel'in hikayesi

Gündem

Erdoğan anlatırken gözyaşları sel oldu! Eşini morga bıraktı, “Nöbetim var” deyip koştu! İşte Abdülmecit Yücel'in hikayesi

Erdoğan Emevi Camii’nde namaz kılacak! Şam ziyareti için tarih verildi
Erdoğan Emevi Camii’nde namaz kılacak! Şam ziyareti için tarih verildi

Gündem

Erdoğan Emevi Camii’nde namaz kılacak! Şam ziyareti için tarih verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Going

Ben de kaybetmesini istiyorum, ama afişteki her kelime doğru.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23