Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’lı seçim afişi: Kazanmasına izin vermeyin!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör devletinin katil başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı ile desteğini kaybettiği Yahudi seçmenlerin oylarını yeniden toplamaya çalışıyor. Nefret kampanyası olarak hazırladıkları seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı da kullanılarak “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin” ifadesi kullanıldı.
Teröristan'da 27 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken partilerin propaganda faaliyetleri de hız kazanmaya başladı. Netanyahu'nun partisi Likud’un Tel Aviv’deki bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer verildi.Başkan Erdoğan ile birlikte İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin fotoğrafları kullanılarak “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin” ifadesi yer aldı.
İsrail’de 27 Ekim’deki seçimler öncesinde siyasilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarındaki artış dikkati çekiyor. Siyonist katiller Türkiye ve Erdoğan nefreti ile desteği kaybettikleri Yahudilerin oylarını yeniden kazanmaya çalışıyor.
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