Samsun'da gol düellosu! Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor ile Göztepe, 3-3 berabere kaldı. Bu karşılaşma toplam 6 golle ligin ilk haftasının en gollü maçı oldu.Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor, Göztepe'yi konuk etti.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın 3. dakikasında Göztepe, Alex Matos'un golüyle 1-0 öne geçti.

Samsunspor, mücadelenin 30. dakikasında Marius Mouandilmadji'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibi ekip, Emre Kılınç'ın golüyle skoru 2-1'e getirerek öne geçti.

İlk yarı, Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken Göztepe, ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada Sinclair Armstrong'un attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji kullandığı penaltıyı bu kez gole çeviremedi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun golüyle bir kez daha öne geçti.

Mücadelenin 90. dakikasında ise Celil Yüksel, 90. dakikada Samsunspor'a beraberliği getiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.

Ligin 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.