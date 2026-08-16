Doğum gününü kutlamak için Monaco’ya gitmişti! 'En zengin 100 Türk’ten Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç, doğum gününü kutlamak için gittiği Monaco’da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. Altınkılıç, Forbes'un Türkiye'nin en zengin 100 kişisi listede yer almıştı.
Türkiye'nin gıda ve çikolata sektöründeki önemli markası Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Altınkılıç'ın, doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte Fransa'daki Monaco Prensliği'ne bağlı Monte Carlo'da bulunduğu sırada kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
BİROL ALTINKILIÇ KİMDİR?
Birol Altınkılıç, 1992 yılında kurduğu Altınmarka Grubu ile Türkiye’nin önde gelen kakao ve çikolata üreticilerinden birini oluşturdu. Grup, zaman içinde sanayi üretiminin yanı sıra perakende alanında da büyüyerek Kahve Dünyası markasını Türkiye’nin en bilinen kahve ve çikolata zincirlerinden biri haline getirdi.
Marka, 2000’li yılların başında İstanbul Eminönü’nde açılan ilk mağazasıyla faaliyetlerine başladı ve daha sonra ülke genelinde hızla büyüdü. Altınkılıç, Forbes'un Türkiye'nin en zengin 100 kişisini sıraladığı listede de yer almıştı.