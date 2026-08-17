  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuriş’e o şirketlerle ilişkisi soruldu! Ortaklıkları kabul etti Çamlıhemşin tüneli açıldı! Yıllık 772 milyon lira tasarruf sağlayacak Kameraları bantlayan Ekrem’in adamı bakın ne dedi! “Gizlenecek bir şeyimiz yok…” Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık! Eski sevgili dehşeti! Binayı kundaklayıp kaçtı: “Ölüm korkusuyla yaşıyorum” Bakan Tekin'den gençliğe ikaz: Dünya vatandaşlığı kültürel bir tezgah! Vatandaşlar ifşa etmişti! Türkiye, İsrailli çifte vatandaşa ev hapsi verdi AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı Mekke Anlaşması'nın perde arkası! İletişim Başkanı Duran çarpıcı açıklamalar Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum
Gündem Yunanistan'da yere çakıldı! Helikopter alev alev yandı!
Gündem

Yunanistan'da yere çakıldı! Helikopter alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yunanistan'da yere çakıldı! Helikopter alev alev yandı!

Yunanistan'ın turistik noktalarından Şifnoz Adası'nda özel bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Yunanistan'daki Şifnoz Adası'nda bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, özel bir helikopter Şifnoz Adası'nın Tholos bölgesinde helikopter pistine yakın bir alanda düştü.

Helikopter, düşüşün ardından alev alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti.

Mürettebat ve yolcuların sağlık durumuna ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü
4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü

Dünya

4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü

Kazdağları’ndaki yangına 9 uçak 6 helikopter ile müdahale ediliyor
Kazdağları’ndaki yangına 9 uçak 6 helikopter ile müdahale ediliyor

Yerel

Kazdağları’ndaki yangına 9 uçak 6 helikopter ile müdahale ediliyor

Ambulans helikopter Güneydoğu’ya ilaç oldu: Hasta ve yaralılara uçarak gittiler!
Ambulans helikopter Güneydoğu’ya ilaç oldu: Hasta ve yaralılara uçarak gittiler!

Aktüel

Ambulans helikopter Güneydoğu’ya ilaç oldu: Hasta ve yaralılara uçarak gittiler!

Marmaris'ten kötü haber! 16 helikopter ve 7 uçak havalandı
Marmaris'ten kötü haber! 16 helikopter ve 7 uçak havalandı

Gündem

Marmaris'ten kötü haber! 16 helikopter ve 7 uçak havalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23