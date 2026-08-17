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Dev operasyon için düğmeye basıldı! Dört büyük örgüte darbe indirildi!

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Dev operasyon için düğmeye basıldı! Dört büyük örgüte darbe indirildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, son dönemde öne çıkan yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında dev bir adım atıldı. Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir mali soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da 'yeni nesil' suç örgütlerine yönelik devasa bir mali operasyon için düğmeye basıldı. Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu'nu hedef alan soruşturmada 818 şüphelinin tüm banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıkları donduruldu.Soruşturma kapsamında, söz konusu örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur.

Soruşturma kapsamında, söz konusu örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Yeni nesil suç örgütlerinin ekonomik varlıklarını sürdürebilmek, örgüt mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve suç faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurdukları tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında ise kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerden yararlandıkları değerlendiriliyor.

Hesaplar ve mal varlıkları mercek altında

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçlar değil, bu suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağı, transfer edildiği hesaplar, dönüştürüldüğü finansal araçlar ve nihai olarak ulaştığı malvarlığı değerleri de eş zamanlı olarak araştırılıyor. 23 Şubat 2021 tarihli “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi” konulu Genelge doğrultusunda, mali soruşturmaların öncül suçlarla koordineli ve eş zamanlı yürütülmesi esas alınıyor.

Finansal hareket alanları sınırlandırılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca uygulanan tedbirlerle; örgütlerin suç gelirlerini kullanmasının, transfer etmesinin ve yeniden suç finansmanında değerlendirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylelikle örgütlerin ekonomik hareket alanları tamamen sınırlandırılıyor. Suç örgütleriyle mücadelede mensupların adalete teslim edilmesinin yanı sıra finansal kaynakların kesilmesi ve suç ekonomisinin ortadan kaldırılmasına yönelik adli ve mali soruşturmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

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